  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:33:04 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteyen ziyaretçiler, öğle namazı öncesinde polis kontrolünden geçerek camiye alındı.

Camiye girenlere sosyal mesafe kurallarına uyulmasıyla ilgili uyarıda bulunuldu.

İstanbul içinden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelenlerin hafta sonunda da yoğun ilgi gösterdiği camide, ezan okunmasının ardından öğle namazı eda edildi.

Öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelenlerin, camiye giriş öncesinde meydanda dinlenerek vakit geçirdiği, camiye girmek için sırada bekleyen vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye ve Mısır arasında yaşanan gerilime ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi
Gündem

Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi

Türkiye’nin parlayan yeraltı servetleri üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 10 yıldır maden ve değerli taşlar üzerine araştırma ve arama ya..
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak

Yunanistan'ın Türkiye'nin ekonomisine darbe vurmak için yeni bir hamle yaptığı bildirildi. Sınır kapılarını gece saatlerinde kapatacak olan ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı