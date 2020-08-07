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Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı hazırlıkları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:24:26 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı.

Cuma namazı öncesi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Camii etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Namazı, Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, belirlenen alanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, namaz için belirlenen alanlara üst taramasının ardından alınıyor.

Ayrıca, Fatih Belediyesi ekipleri vatandaşlara namaz öncesinde ücretsiz olarak tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su dağıtıyor.


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