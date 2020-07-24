Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye geldi.

Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alınmaya başlandı.

Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar, Fatih Belediyesince sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlerde, cuma namazını bekliyor.

Vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın ediyor

Vatandaşlar 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın ediyor. Günün ilk ışıkları ile birlikte çok sayıda vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek, cuma namazı kılmak için arasta pazarı tarafındaki güvenlik kontrol noktasında ellerinde seccadelerle beklemeye başladı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul Valiliği tarafından, kadınlar ve erkekler için ayrılan namaz kılma alanlarının duyurusu yapılıyor. Vatandaşlar, seccadeleri üzerinde namaz saatini beklerken, alandaki görevlilerce de su dağıtılıyor.

Günün erken saatlerinde alana geldikleri görülen vatandaşların çoğunun nafile namaz ibadeti yaptığı, bazılarının Kur'an-ı Kerim okuduğu gözlendi.

Kadın ve erkekler için ayrılan bölümlere girişler devam ediyor.

Açılışı takip etmek isteyen basın mensupları için Ayasofya Meydanı'nda yapılan iki katlı bir platformda da çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci görev yapıyor.

Mobil araçlar üzerine kurulan dev ekranlarla arka saflarda yer alan kişilerin alanı görmesi sağlanıyor.

Meydanda namazı bekleyenler "Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı" ile "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak tekbir getiriyor.

Vatandaşlar Saraçhane'den yürüyerek alana geliyor

Beyazıt Meydanı'ndan da vatandaşların yoğun bir şekilde Ayasofya'ya doğru geldiği görüldü.

Vatan ve Fevzipaşa caddeleri ile bu caddelere çıkan ana sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Polis ekipleri, araçların Saraçhane'den Veznecilere doğru geçişine izin vermezken vatandaşlar yürüyerek Ayasofya Meydanı'na geliyor.

Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay ikram çadırları kurdu. Belediye ekipleri ayrıca, stantta maske dağıtıyor.

Kabataş- Bağcılar hattındaki tramvay da Beyazıt'a kadar hizmet veriyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 21 bin polis görev yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.

Yine Eminönü ve Karaköy vapur iskelesi çevresinde de güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kontrol noktalarından geçirilerek vatandaşların bölgeye girişine izin veriyor.

Hazırlıklar tamamlandı

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için son hazırlıklar tamamlandı.

Salgın nedeniyle cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak.

Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.