Ayasofya hangi gün açılıyor? Ayasofya’da ilk Cuma namazı ne zaman?
Ayasofya Cami’nde Cuma namazı ayın kaçında kılınacak? 1934 yılında bakanlar kurulu kararıyla ibadete kapatılan Ayasofya için karar verildi. Danıştay Ayasofya hakkındaki kararı iptal etti. 86 yıl sonra ilk kez Ayasofya ibadete açılacak. Pek çok kişi “Ayasofya’na ne zaman açılıyor?” , “Ayasofya’da ilk Cuma namazı ayın kaçında” , “Ayasofya’da Cuma namazı temmuz ayında mı kılınacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
1934 yılında alınan kararla müzeye çevrilen Ayasofya için tarihi karar verildi. Ayasofya, Danıştaş’ın iptal kararıyla yeniden cami olarak kapılarını açacak. Ayasofya’da namaz kılmak için sabırsızlananlar ise “Ayasofya’da ilk Cuma namazı ayın kaçında kılınacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Ayasofya hangi gün açılıyor? Ayasofya’da ilk Cuma namazı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Cami’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını duyurdu. Ayasofya’da kılınacak ilk Cuma namazı öncesinde müzenin camiye çevrilmesi konusunda çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi.
Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.