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Gündem Ayasofya haberi büyük tepki çeken Sözcü’den skandal savunma!
Gündem

Ayasofya haberi büyük tepki çeken Sözcü’den skandal savunma!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılmasını, “2020’de yaşanan bir felaket” olarak nitelendiren Sözcü, “Kıskanılıyoruz” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 07:39:00 -
Ayasofya haberi büyük tepki çeken Sözcü’den skandal savunma!

 yeniakit.com.tr 

Miladi 2020 senesine Türkiye’nin maddi ve manevi icraatları damgasını vurdu. Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi gibi maddi açıdan yüzümüzü güldüren gelişmelerin yanı sıra, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılması da tüm İslam alemini sevinde boğdu.

Ayasofya’nın ibadete açılması Türkiye’de her kesimin beğenisini toplarken, Sözcü gibi eski bozuk düzende yolunu bulmuş gericiler irin kusmaya başladı. Özellikle Sözcü’nün dünkü rezaleti ülke genelinde büyük infiale neden oldu.

Sözcü, “2020’de yaşanan felaketler” listesine Ayasofya’nın ibadete açılmasını da ekledi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda isim Sözcü’nün rezil haberine büyük tepki gösterdi.

“Kıskanılıyoruz”

Sözcü bugün birinci sayfasından konuya ilişkin açıklama metni yayınladı. Sözcü’nün Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz tarafından kaleme alınan metinde, akılalmaz ifadeler yer aldı. Kuyruğu dik tutmaya çalışan Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, “Sözcü bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesi. İşte bu yüzden de kıskanılıyor, haberleri çarpıtılıp çamur atılmak isteniyor” ifadesini kullandı.

Gazetenin bugünkü açıklaması şu şekilde:

SÖZCÜ Gazetesi, dünkü 1’inci sayfasında, 2020’de yaşanan bazı olayları manşet yaptı. “2020 torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlığıyla verilen haberde, yıla damga vuran gelişmeler özetlendi. Bunlar arasında 19 Mayıs Bayramı’nın balkonda kutlanmasından EBA’lı eğitime, yeni normal hayattan yaşadığımız acı olaylara kadar pek çok konu vardı. O konulardan biri de 2020’nin temmuz ayına damgasını vuran Ayasofya’nın ibadete açılmasıydı. SÖZCÜ okurları manşetimizi normal karşılarken bazı çevreler farklı yorumlayıp Ayasofya üzerinden olumsuz algı yaratmaya çalıştı.

Sosyal medya ve bazı sitelerde “SÖZCÜ Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi” yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler.

Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı. Nitekim manşetimiz dün Ayasofya'da Cuma Namazı'nı kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu.

Erdoğan, “Ben SÖZCÜ okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın” dedi… Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine sonuna kadar katılıyoruz.

Çünkü Erdoğan bir anlamda ülkede fikir özgürlüğü olduğuna dikkat çekti. “Beğenmiyorsan almazsın” mesajı verdi. Zaten demokrasilerde de böyle olur.

SÖZCÜ bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesi.

İşte bu yüzden de kıskanılıyor, haberleri çarpıtılıp çamur atılmak isteniyor.

Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya'nın açılışına “felaket” demek gibi bir kastımız yoktu.

SÖZCÜ bu toplumun bir parçasıdır. Bizler de milletimizin sevindiğine sevinir, üzüldüğüne üzülürüz.

Kırmızı çizgimiz, “Vatan, millet, devlet, bayrak ve din”dir. Yıllarca SÖZCÜ gazetesi bunlara saygı duydu.

PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede ve Yunanistan, ABD, Suriye, Rusya, Fransa gibi dış sorunlarda devletin yanında yer aldı.

SÖZCÜ bağımsız bir gazetedir. Kimseden emir ve talimat almaz. Ne iktidarın, ne muhalefetin uşağı olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Biz gücümüzü sadece siz okurlarımızdan alıyoruz.

Metin YILMAZ

SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

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