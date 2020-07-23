  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Ekonomi

Ayasofya Camisi özel parası basıldı

Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 21:28:31 -
Ayasofya Camisi özel parası basıldı

İSTANBUL (AA) - Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane'nin özel çalışması tamamlandı.

- Yarın piyasaya sürülecek

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretim yapılacak ve yarın tarihi itibariyle piyasaya sürülecek.

Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı.

Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz.” ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı