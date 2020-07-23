  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Gündem

Ayasofya Camisi baş imamı kim oldu?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne atanan baş imamın kim olduğunu açıkladı. Ayasofya Camisi baş imamı kim oldu sorusu yanıt buldu. 86 yıl sonra camiye dönüşen Ayasofya'da baş imam kim oldu?

Yeniakit Publisher
2020-07-23 20:17:00 -
Ayasofya Camisi baş imamı kim oldu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan imam- kayyım ve müezzinler arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hayatı merak edilmeye başlandı. 86 yıl sonra yeniden Cuma namazı kılınacak olan Ayasofya Camii'nde baş imamı Mehmet Boynukalın olarak duyuruldu.

Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın nerede görev yaptı?
Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın nerede görev yaptı?

Gündem

Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın nerede görev yaptı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı