Ayasofya Camisi baş imamı kim oldu?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne atanan baş imamın kim olduğunu açıkladı. Ayasofya Camisi baş imamı kim oldu sorusu yanıt buldu. 86 yıl sonra camiye dönüşen Ayasofya'da baş imam kim oldu?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan imam- kayyım ve müezzinler arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hayatı merak edilmeye başlandı. 86 yıl sonra yeniden Cuma namazı kılınacak olan Ayasofya Camii'nde baş imamı Mehmet Boynukalın olarak duyuruldu.