Ayasofya Cami'nde ses sistemi denemeleri yapılıyor
Yarın Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda tarihi caminin ses sistemi denemeleri yapılıyor.
86 yıllık esaret ve hasret yarın sona eriyor. İstanbul'un Fethi'nin sembolü Ayasofya Camii yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak olan Cuma namazıyla ibadet açılacak.
Tarihi gün öncesi Ayasofya Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda caminin ses sistemi denemeleri gerçekleştiriliyor.