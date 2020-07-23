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Gündem

Ayasofya Cami'nde ses sistemi denemeleri yapılıyor

Yarın Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda tarihi caminin ses sistemi denemeleri yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 08:48:00 - 2020-07-23 09:11:04

86 yıllık esaret ve hasret yarın sona eriyor. İstanbul'un Fethi'nin sembolü Ayasofya Camii yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak olan Cuma namazıyla ibadet açılacak.

Tarihi gün öncesi Ayasofya Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda caminin ses sistemi denemeleri gerçekleştiriliyor.

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