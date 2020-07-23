Ayasofya Camiisi’ne girişler saat kaçta başlayacak?
Ayasofya Camiisi 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor. Danıştay’ın 1934 yılı Bakanlar Kurulu Kararını iptal etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayınladığı kararname ile Ayasofya yeniden Camii statüsüne kavuşarak Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. 24 Temmuz Cuma günü milyonlarca Ayasofya aşığı cuma namazı için Ayasofya Camiisi’ne akın edecek. Peki Ayasofya Camiisi’ne girişler saat kaçta başlayacak?
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz için alınacak önlemleri açıkladı. Vali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, Ayasofya Camii içerisinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi. Namaz için gelecek olanların girişi yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır. Giriş alanında ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Toplam 101 ambulans görev yapacak. İl dışından otobüsle gelen misafirlerimiz için Yenikapı etkinlik alanı park yeri olarak tahsis edilmiştir. Bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Tarihi Yarımada'ya giden yollar saat 20.00'de kapanacak."