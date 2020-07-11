Ayasofya camiisi ne zaman inşa edildi? Ayasofya kim tarafından yaptırıldı?

Ayasofya camiisi ne zaman inşa edildi?

Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'a yaptığı en büyük kilise olan Ayasofya, aynı yerde üç kez inşa edildi.

Yunanların hakim olduğu (MÖ 660-MS 73) Byzantium şehrinde, bugünkü Ayasofya'nun bulunduğu yere yapılan dini yapı, Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından tahrip edildi.

Roma İmparatorluğu hakimiyetindeki şehirde, I. Konstantin'in oğlu II. Konstantin tarafından 360 yılında aynı yere inşa edilen yapı, Hagia Sophia (Kutsal Bilgelik) olarak isimlendirildi. 1. Ayasofya, Doğu Roma İmparatoru Arkadios'un eşi Evdokia'nın Ayasofya önüne gümüş kaplamalı bir heykelinin dikilmesi üzerine çıkan ayaklanmada, yapılışından 44 yıl sonra büyük ölçüde yıkıldı.

Arkadios'un ardından başa geçen İmparator II. Theodosios tarafından mimar Ruffinos'a yeniden yaptırılan Ayasofya, 415'te ibadete açıldı. 2. Ayasofya, 532'ye kadar şehrin en büyük kilisesi olarak varlığını devam ettirdi.

2. Ayasofya, I. Justinianus döneminde çıkan "Nika İsyanı" sırasında açılışından 117 yıl sonra 532'de yakılıp yıkıldı.

Ne zaman müze oldu?

Roma İmparatorluğu hakimiyetindeki şehirde, I. Konstantin'in oğlu II. Konstantin tarafından 360 yılında aynı yere inşa edilen yapı, Hagia Sophia (Kutsal Bilgelik) olarak isimlendirildi. 1. Ayasofya, Doğu Roma İmparatoru Arkadios'un eşi Evdokia'nın Ayasofya önüne gümüş kaplamalı bir heykelinin dikilmesi üzerine çıkan ayaklanmada, yapılışından 44 yıl sonra büyük ölçüde yıkıldı.

Arkadios'un ardından başa geçen İmparator II. Theodosios tarafından mimar Ruffinos'a yeniden yaptırılan Ayasofya, 415'te ibadete açıldı. 2. Ayasofya, 532'ye kadar şehrin en büyük kilisesi olarak varlığını devam ettirdi.

2. Ayasofya, I. Justinianus döneminde çıkan "Nika İsyanı" sırasında açılışından 117 yıl sonra 532'de yakılıp yıkıldı.

Ayasofya'da Temmuz 2016'da düzenlenen Kadir Gecesi programında 85 yıl aradan sonra sabah ezanı okundu.

Ekim 2016'da Ayasofya'nın ibadete açık olan bölümü Hünkar Kasrı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uzun yıllardan sonra ilk kez asaleten imam atandı. 2016 itibarıyla Hünkar Kasrı bölümünde vakit namazları kılınmaya ve minarelerinden Sultanahmet Camisi ile 5 vakit çifte ezan okunmaya başlandı.

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünün kutlandığı bu yıl ise 29 Mayıs'ta Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.

Ayasofya camisine nasıl gidilir?

Anadolu yakasından gelecekler için;

Kadıköy'den Eminönü yönüne giden vapurlarla karşıya geçtikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya Camii'ne ulaşabilrsiniz.

Üsküdar'dan Marmarayı kullanarak Sirkeci durağından indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya Camii'ne ulaşabilrsiniz.

Ümraniye'den Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Üsküdar son durakta ininiz. Buradan Marmaraya aktarma yaparark Sirkeci durağında indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya Camii'ne ulaşabilirsiniz.

Kartal, Pendik, Maltepe taraflarından geliyorsanız Kadıköy-Tavşantepe metrosuyla Ayrılıkçeşme istasyonunda indikten sonra Marmaraya aktarma yapıp Marmaray ile Sirkeci durağından indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya Camii'ne ulaşabilrsiniz.

Avrupa Yakasından gelecekler için

Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ,Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız Metrobüs ile Cevizlibağ durağında indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya Camii'ne ulaşabilrsiniz.

Esenler, Bayrampaşa taraflarından geliyorsanız Yenikapı-Havalimanı metrosuyla Aksaray istasyonunda inerek Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Sultanahmet durağında inerek Ayasofya Camii'ne ulaşabilirsiniz.

Güngören, Bağcılar taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Sultanahmet durağında inerek Ayasofya Camii'ne ulaşabilrsiniz.

Taksim'den fenikülere binerek Kabataş'a ininiz. Buradan Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Sultanahmet durağında inerek Ayasofya Camii'ne ulaşabilirsiniz.