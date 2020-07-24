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Gündem

Ayasofya Camii'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ayasofya Camii'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, on binlerce beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:50:00 -
Ayasofya Camii'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Tüm dünya, bugün tarihi bir ana şahitlik ediyor. İstanbul'un İslam beldesi olduğunun ispatı niteliğindeki Ayasofya Camii, 86 yıl sonra tekrar ibadete açılıyor. Hristiyan dünyasının "esefle kınadığı" ve Müslüman dünyasının tüm kalbiyle desteklediği karar sonrası, bugün cuma vaktinde ilk namaz kılınacak.

Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi olan Ayasofya Camii'nin esas haline dönüşü sonrası, caminin resmi Twitter hesabı da devreye girdi.

"Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi" ismiyle açılan Twitter hesabının ilk paylaşımı da on binlerce beğeni aldı. Hesaptan yapılan paylaşımda, Arapça besmele-i şerif ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım:

Ayasofya Camii'nde program başladı
Ayasofya Camii'nde program başladı

Gündem

Ayasofya Camii'nde program başladı

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