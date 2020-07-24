Ayasofya Camii'nin hesabından ilk tweet atıldı
Danıştay'ın kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'nın sosyal medya hesabından ilk tweet atıldı.
Danıştay'ın kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'nın sosyal medya hesabından ilk tweet atıldı.
Kılınacak ilk cuma namazı için hazırlıkların devam ettiği Ayasofya Camii'nin hesabından Besmele-i Şerif (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) paylaşıldı.
İşte o tweet ve Ayasofya Camii'nin Twitter hesabı: