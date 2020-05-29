Ayasofya Camii'nde heyecanlandıran anlar! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanıyor. Fetih'in yıl dönümünde Ayasofya'da kutlamalar başladı. Ayasofya'da bu kapsamda Fetih suresi okundu. Başkan Erdoğan Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamıştı.

Erdoğan Fetih Suresi'nin mealini okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla Ayasofya'daki etkinliğe katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Fetih Suresi'nin mealini okuyarak sözlerine başlayan Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Az önce muhterem hocamızın okumuş olduğu sürenin bunlar mealidir.

Aziz milletim, değerli misafirler, sevgili vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime Fetih süresinin ayetlerinden bir kısmının mealiyle başladım.

İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünü, Ayasofya'da Fetih suresi okunarak yadedilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. İstanbul Fetih süresindeki müjdelere nail olmak için yanıp tutaşan bir fatih ve askerleri tarafından fethedilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Han kuşatma 50. gününe ulaştığında sabırsızlanıp, canı sıkılıp, haber gönderir Akşemseddin Hazretlerine bu durumun sebebini sorar.

Cevap gelir, hulusu niyet, fena hareketlerden haya, emirlere itaat. Kemal-i sükunet ve intizamla verilen emirleri eksiksiz icra ediniz ettiriniz. İmani bir heyecanın verdiği galeyan ile muharebeye koşunuz. Malik olduğunuz liyakati gösteriniz. Zillet geride, şehadet ileridedir ve inşallah fetih yakındır.

Fatih'i en sıkıntılı günlerde yeniden coşturan Akşemseddin Hazretlerinin mesajı Fetih suresinin özetidir. 'Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır' diyen Fatih nihayet 1453 yılının 29 Mayıs günü hedefine ulaşmıştır.

Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasında asla silinmeyecek yer bırakmıştır. Fetih yıkmanın değil inşa etmenin, imhanın değil ihyanın, zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolüdür.

Kubbelerimiz, minarelerimiz, bahçelerimizle her semtini birbirinden farklı desenlere bezedik. Yedi tepesine yedi kandil yaptık, boğazına gerdanlıklar taktık. İstanbul'u çıkarttığınızda dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğine yürekten inanarak bu şehre sahip çıktık.

Büyükşehir başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet hem bu dünyada hem öteki dünyada beraat vesikasıdır. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği, gönül sultanlarının duasıyla önümüze çıkan her engeli aştık.

Girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıkmayı başardık. İnşallah fethin 600. yıldönümü olan 2053'de gençlerimize bir Türkiye bırakacağız. Bu duygularla bir kez daha İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, gazilerimizi, şehitlerimizi saygıyla yadediyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günlerde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcaklar.