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Ayasofya Camii Yeni Türkiye’nin sembolü olsun

Hilal’in, Haç’a karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü olan Ayasofya’nın asıl hüviyetine kavuşacağı kutlu zaman diliminin ayak sesleri yaklaştı. Müzeye çevrildiği 1935 yılından bugüne kadar mahzun bir şekilde asıl hüviyetine döneceği günü bekleyen Ayasofya Camii’nin Yeni Türkiye’nin yeni nişanesi olması yönünde tarihçilerden çağrı geldi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:31
Ayasofya Camii Yeni Türkiye’nin sembolü olsun

Fethin kutlu sembolü Ayasofya’nın tekrardan cami olarak ibadete açılması yönünde kamuoyundaki beklenti had safhaya ulaştı. Özellikle 24 Haziran seçimleri sonrası geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin, 83 yıllık özlemi dindireceği yönünde büyük bir beklenti oluştu. Konu ile ilgili Akit’e konuşan tarihçiler, “Ayasofya Camii bir semboller nişanesidir. Yavuz Sultan Selim Han’ın Hilafeti aldığı Ayasofya’dan tüm dünyaya duyurulmuştur. Tarihimizde birçok önemli olay, Ayasofya’da meydana gelmiştir. Türkiye, 24 Haziran sonrasında yeni yönetim sistemine geçmiştir. Yeni Türkiye’nin sembolü de Ayasofya olmalıdır” şeklinde konuştular. 

ZİNCİRLER KIRILSIN AYASOFYA AÇILSIN

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) müjdelediği kutlu fethin, mübarek sembolü Ayasofya’nın müzeye çevrilmesinin üzerinden 83 koca yıl geçse de, Müslümanların gönlünde açtığı yara halen kabuk bağlamadı. Tam karşısında yer alan Sultanahmet Camii, günde beş defa müminlerin secdeleriyle şenlenirken; Fatih’in yadigarı mağrur Ayasofya hep mahzun kaldı. 24 Haziran seçimleri sonrası geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi, Ayasofya’nın tekrar asıl hüviyetine kavuşturulması noktasında umutları yeşertti.

MÜZE OLARAK KALMASI BÜYÜK KAYIP

Tarihçi yazar Şükrü Altın “Ayasofya Camii bir semboller nişanesidir. Yavuz Sultan Selim Han’ın Hilafeti aldığı Ayasofya’dan tüm dünyaya duyurulmuştur. Ayasofya’nın bugün hâlâ müze olarak kalması ülkemiz ve İslam dünyası için büyük bir kayıptır” dedi. Ayasofya’nın bir üstünlük nişanesi olduğunu da kaydeden Altın, “Ayasofya, Hilal’in haça olan üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolüdür. Tarihimizde birçok önemli olay, Ayasofya’da meydana gelmiştir. Ayasofya’ya salt bir cami gözüyle bakılamaz. Türkiye, 24 Haziran sonrasında yeni yönetim sistemine geçmiştir. Yeni Türkiye’nin sembolü de Ayasofya olmalıdır. Halkın bu konuda desteği ve beklentisi de bilinmektedir. Ayasofya acilen asıl hüviyetine yani cami haline geri döndürülmelidir” şeklinde konuştu.

DİRİLİŞ NESLİ AYASOFYA’YI ANLAMALI

Tarihçi Ensar Gökhan Dalkıran ise, “Ayasofya’nın bir Fetih Camii olduğunu bu anlamda siyasi bir misyon taşıdığını kati surette unutmamalı ve diriliş nesline de bu misyonu muhakkak anlatmalıyız. Türk milleti 1453 yılında süper güç olduğunu bu cami ile dünyaya ilan etmiş, 1923 yılında esaret altında yaşamayacağını dünyaya bildirmiştir. Ayasofya’nın cami olma özelliği ortadan kaldırılarak adeta mana boyutunda prangalanmıştır” dedi. Ayasofya’nın mutlaka ibadete açılması gerektiğini belirten Dalkıran, şöyle devam etti: “Ayasofya dışarıdan bakıldığında bir bina olarak görülebilir. İşte bu şiarla hareket edip Ayasofya’nın manasını aziz milletimize anlatmalıyız. Bu bilinçle Ayasofya’yı ibadete açmalıyız.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 11:31
  1. Ayasofya

YORUM YAZ

  • AAAA39 dk önce
    AYASOYAYI CAMİ AÇSIN ERDOĞANA NE KADAR SEÇİME GİRERSE TAMAMINDA TAM DESTEK AYASOYANIN MÜZE YAPILMASIİSLAMIN BARKTARLIĞINI YAPAN TÜRKLERİN HAÇLIYA ESARETİNİN SİMGESİDİR KENDİ VATANIMIZDA BİZE NE YAPIP YAPMAYACAĞIMIZI SÖYLÜYORLAR VE HALA BİZE CAMİ AÇTIRMIYORLAR VAKİT BU VAKİTTİR BU MİLLET AYASOFYA CAMİ YAPILIRSA ÖZ GÜVEN PATLAMSI YAŞAR HEM ALLAH cc HER ŞEYİNHAKKI VERENDİR
  • Hasan ÇetinHasan Çetin37 dk önce
    Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin ilk namaz kıldığı ve Fethin sembolü olan Ayasofya camiinin ibadete açılmasını dört gözle bekliyor ve Rabbimizden en yakın zamanda gerçekleşmesini niyaz ediyoruz. Amin.
  • İzzetİzzet34 dk önce
    Allah'ın izniyle olacaktır . Hak & batıl mücadelesinde önemli bir faktördür Ayasofya. Biiznallah ümmet kavuşacak bu muradına.
  • Ramazan savkRamazan savk45 dk önce
    Hükümet bu konuda gevşek davranıyor
  • earphoneearphone32 dk önce
    Kesinlikle ibadete açılmalı, Fatihin torunlarıyız diyorsak gereğini yapmalıyız, yoksa kimse ben fatihin torunuyum diye konuşmasın
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