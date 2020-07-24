Ayasofya Camii müezzinleri kimler? Ayasofya Camii müezzin isimleri

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Sultanahmet Camisi Müezzini Mehmet Hadi Duran, Sultanahmet Camisi Müezzini İbrahim Çoban, Kadıköy Selamiçeşme Camisi Müezzini, TRT'nin Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan Şükrü Asıleren, Emirgan Camisi İmam Hatibi, hafız ve 2014'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Alpcan Çelik ve Beyazıt Camisi Müezzini, 2015'te Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Rıdvan Akbaş, Ayasofya Camisi'nde ezanlarıyla ve tilavetleriyle milletimize hizmet edecek. İmamlarımızla ve müezzinlerimizle inşallah Ayasofya Camisi'nde milletimize, Müslümanlara hizmet götürmeye çalışacağız. Rabbim bütün hocalarımızın seslerine daha da güzellik versin; ilimlerini, hizmet aşklarını artırsın ve uzun yıllar Ayasofya'da görev yapmalarını kendilerine nasip eylesin." diye konuştu.