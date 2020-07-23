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Gündem

Ayasofya Camii müezzini kim? Ayasofya Camii müezzinin ismi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ibadete açılacak Ayasofya ile ilgili İstanbullulara seslenerek, "Vatandaşlarımızdan 4 şey getirmesini istiyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış" dedi. Ayasofya Camiisi’nde kadınlar için 2 erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı nokta namaz için ayrıldı. Cuma saat 10.00'dan itibaren Ayasofya Camisine girişler başlayacak. Ayasofya Camii’nde cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Peki Ayasofya Camii müezzini kim?

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:39:00 -
Ayasofya Camii müezzini kim? Ayasofya Camii müezzinin ismi

Ayasofya’nın cami olarak açılmasının ardından ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz’a hazırlıklar devam ederken gözler dünyaca ünlü mabedde kimlerin görevlendirileceği sorusuna çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya için atayacağı 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu. Alınan bilgiye göre ilk imam olarak Ferruh Muştuer’in, müezzin olarak da Alpcan Çelik’in olduğu biliniyor.

Ferruh Muştuer kimdir nerelidir? Ferruh Muştuer hayatı biyografisi
Ferruh Muştuer kimdir nerelidir? Ferruh Muştuer hayatı biyografisi

Biyografi

Ferruh Muştuer kimdir nerelidir? Ferruh Muştuer hayatı biyografisi

Alpcan Çelik kimdir nerelidir? Alpcan Çelik hayatı biyografisi
Alpcan Çelik kimdir nerelidir? Alpcan Çelik hayatı biyografisi

Biyografi

Alpcan Çelik kimdir nerelidir? Alpcan Çelik hayatı biyografisi

 

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