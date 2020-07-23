Ayasofya Camii müezzini kim? Ayasofya Camii müezzinin ismi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ibadete açılacak Ayasofya ile ilgili İstanbullulara seslenerek, "Vatandaşlarımızdan 4 şey getirmesini istiyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış" dedi. Ayasofya Camiisi’nde kadınlar için 2 erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı nokta namaz için ayrıldı. Cuma saat 10.00'dan itibaren Ayasofya Camisine girişler başlayacak. Ayasofya Camii’nde cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Peki Ayasofya Camii müezzini kim?