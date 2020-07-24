Ayasofya Camii imamları kimler? Ayasofya Camii imam isimleri

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görevlendirilen imam ve müezzinleri açıkladı. Ayasofya Müezzin olarak da Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Rıdvan Akbaş, Alpcan Çelik görevlendirildi. Peki Ayasofya Camii imamları kimler? İşte Ayasofya Camii imam isimleri ve nerelerde görev yaptığına ilişkin detaylar.

Ayasofya Camisi'ne bir profesör imam olarak görevlendirildi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, kurra hafız ve ilmiyle hakikaten talebelerine ve ilminden istifade eden pek çok insanımıza doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın. İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi, 2015 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Ferruh Muştuer. Fatih Camisi İmam Hatibi ve 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu Ayasofya Camisi'ne ataman imamlar oldu.