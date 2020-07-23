Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın nerede görev yaptı?
Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle birlikte 86 yıllık hasret 24 Temmuz Cuma günü sonra eriyor. Ayasofya Camii’nde ilk cuma namazı kılınmasıyla birlikte Ayasofya artık kıyamete kadar camii olarak hizmet verecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın olduğunu açıkladı. Peki Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın nerede görev yaptı? Mehmet Boynukalın nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın’ın hayatı, özgeçmişi.
Ayasofya'da görev alacak imamların isimleri Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu olarak açıklandı. El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın biyografisi...
Lisans eğitimini el-Ezher Üniversitesinde 1992'te tamamlayan Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesinde 1995'te İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini 1999'da ise Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı. Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.
Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran.
Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban.
İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini, Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi Şükrü Asıleren.
Emirgan Camii İmam Hatibi, Hafız, 2014 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi Alpcan Çelik.
Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.