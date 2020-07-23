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Ayasofya Camii imamı Ferruh Muştuer kimdir?

Ayasofya Camii imamı Ferruh Muştuer kimdir? sorusu merak ediliyor. Ayasofya Camii yarın kılınacak cuma namazıyla ibadete açılıyor. Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinleri, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı. Ferruh Muştuer Ayasofya'da imam olarak görev yürütecek isimlerden biri oldu. Peki, Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapacak olan imamlar arasında yer alan Ferruh Muştuer kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:54:00 -
Ayasofya Camii imamı Ferruh Muştuer kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinleri tanıttı. Erbaş” 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz.“ dedi.

Erbaş, atanan isimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hocalarımız, tilavetleriyle camimizi süsleyecek, cemaatimizi ruhen doyuracak, en doğru bilgileri onlara vermeye çalışacak. Camimizi onlara emanet ediyoruz. Belki tarihte ilk defa olacak ve bu ilk Ayasofya Camii'ne nasip olmuş bir atama yapacağız. Kadim tarihimize de uygun bir atama olacak."

Ferruh Muştuer kimdir?

Ferruh Muştuer, İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi, 2015 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi ve Kurra Hafız.

Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.

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