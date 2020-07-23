Ayasofya Camii imam Bünyamin Topçuoğlu kimdir?
Bünyamin Topçuoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapacak olan imamlar arasında yer alan Bünyamin Topçuoğlu, İstanbul Fatih Camii'nde görev yapıyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak 3 imam hatip ve 5 müezzini açıkladı. Ayasofya Camisi'nde görev yapacak imamlardan birisi de Bünyamin Topçuoğlu oldu. Peki, Ayasofya Camii imam Bünyamin Topçuoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinleri tanıttı. Erbaş” 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz.“ dedi.
Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.
Ayasofya Camii imam Bünyamin Topçuoğlu kimdir?
1980 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum’da tamamladı.
Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünden mezun oldu.
3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.
İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasının ardından Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapmaya devam edecek.