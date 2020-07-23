  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Gündem

Ayasofya Camii imam Bünyamin Topçuoğlu kimdir?

Bünyamin Topçuoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapacak olan imamlar arasında yer alan Bünyamin Topçuoğlu, İstanbul Fatih Camii'nde görev yapıyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak 3 imam hatip ve 5 müezzini açıkladı. Ayasofya Camisi'nde görev yapacak imamlardan birisi de Bünyamin Topçuoğlu oldu. Peki, Ayasofya Camii imam Bünyamin Topçuoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:48:00 -
Ayasofya Camii imam Bünyamin Topçuoğlu kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinleri tanıttı. Erbaş” 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz.“ dedi.

Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.

Ayasofya Camii imam Bünyamin Topçuoğlu kimdir?

1980 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum’da tamamladı.

Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünden mezun oldu.

3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.

İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasının ardından Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapmaya devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Bölgeden istihbarat bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Hafter, Türkiye'ye teklif yaptı
Dünya

‘Bölgeden istihbarat bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Hafter, Türkiye'ye teklif yaptı

Gazeteci Ramazan Bursa, Libya'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Hafter'in gelinen noktada Türkiye ile bir uzlaşıya varmak iç..
Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle
Dünya

Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA almak için girişimde bulunması sonrası tutuşan Ermenistan ve sahibi Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. R..
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir s..
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı