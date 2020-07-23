Bünyamin Topçuoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapacak olan imamlar arasında yer alan Bünyamin Topçuoğlu, İstanbul Fatih Camii'nde görev yapıyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak 3 imam hatip ve 5 müezzini açıkladı. Ayasofya Camisi'nde görev yapacak imamlardan birisi de Bünyamin Topçuoğlu oldu. Peki, Ayasofya Camii imam Bünyamin Topçuoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?