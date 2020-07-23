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Gündem

Ayasofya Camii etrafında dikkat çeken hazırlık

Onlarca yıl sonra yarın tekrar ibadete açılan Ayasofya Camii etrafına, vatandaşların sosyal mesafeye uyması için belli aralıklarla etiketler yapıştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:44:00 -

86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ve Sultanahmet Meydanı’nda, Fatih Belediyesi ekiplerince sosyal mesafe düzenlemesi yapıyor. Namaz kılınacak alanlar metre ile ölçülerken önde ve arkada 1’er metre mesafesine dikkat edilerek etiketler yapıştırılıyor.

35 bin etiketin yapıştırılacağı Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii’nde hazırlıklarda sonra doğru gelindi. Öte yandan, Ayasofya Camii’nin açılış programı için alana getirilen hoparlörlerin, vinçlere asılarak kurulduğu görüldü.

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