Ayasofya Camii AKPM'yi hoplatmaya devam ediyor

Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararının etkileri hala devam ediyor. Yunanistan ve Ermenistan'ın camileri ahıra çevrilmesine sessiz kalan AKPM, aslına çevrilen Ayasofya'dan rahatsızlığını dile getirdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Kültür Komitesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararını 'ayrımcı bir adım' olarak nitelendirdi.

AKPM'nin Ayasofya rahatsızlığı

AKPM basın servisinden yapılan açıklamada, "Kültür Komitesi bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantısında Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin ayrımcı bir adım olduğunu ve bunun Türkiye'nin laik karakteri ve çok uluslu kültürel mirasına zarar verdiğini belirtti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bu kararın aynı zamanda AKPM’nin başta dinler ve kültürlerarası diyalog olmak üzere, tüm temel değer ve ilkeleriyle çeliştiği belirtildi.

Ayasofya camiye dönüştürüldü

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Danıştayın bu kararı ile Ayasofya camiye dönüştürülerek ibadete açıldı.