Ayasofya Camide bayram namazı kılınacak mı?
Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra binlerce insanın katılımıyla ibadete açılmasının ardından kılınan vakit namazlarına yoğun ilgi söz konusu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kıldı. Peki Kurban Bayramında Ayasofya Camiisinde bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Camide bayram namazı kılınacak mı?
Cuma namazıyla açılışı yapılan Ayasofya Camii’ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Meydana ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek isteyen vatandaşlar, güvenlik aramasının ardından içeri alınıyor. Ayasofya Camiisinde normal vakit namazlarında yoğunluktan kısım kısım vatandaşlar içeri alınmakta. Peki Kurban Bayramında Ayasofya Camiisinde bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Camide bayram namazı kılınacak mı?
Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde bayram namazı kılınacak. Ayasofya Camiisinde Kurban Bayram namazının yoğun katılımıyla kılınacağı beklenmekte.