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Gündem

Ayasofya Cami-i Şerifi’nde Kuran Kur’an-ı Kerim tilaveti

Ayasofya Cami-i Şerifi’nde 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim okunmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:09:00 - 2020-07-24 11:20:09

Ayasofya Cami-i Şerifi’nde 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıyor.

Sabah 10.00’da sela ve tekbirlerle başlayan programda, Kur’an-ı Kerim okunmaya başladı. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas’ı tilavet edecek.

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Yorumlar

Alparslan 1071

Elhamdülillah!!!!!
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