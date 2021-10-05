Ayasofya bölgesine tebliğ elçileri şart

Yavuz Selim İstanbul

Ayasofya’nın müze statüsünden kurtarılıp yeniden cami yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından 15 ayda 3,5 milyon insanın ziyaret etmesi rekor olarak kayıtlara geçerken, bölgeye gelen gayrimüslim turistlerin İslam’a dair sorularını cevaplandırabilecek donanımda dil ve din bilen Diyanet personellerinin görevlendirilmesi talep ediliyor.

Yabancıların soruları cevapsız kalmasın

Ayasofya’nın cami hüviyetini yeniden kazanmasının ardından maneviyat oranı daha da artan Sultanahmet/Ayasofya Camii bölgesindeki turist yoğunluğuna dikkat çeken ilahiyatçılar, yabancı turistlerin İslam’a ilişkin sorularına cevap verip dinimizi tanımalarına yardımcı olabilecek Diyanet’e bağlı tebliğ elçilerinin bölgede vazife üstlenmesi gerektiğini söylüyor. Sadece Ayasofya’yı günde binlerce insanın ziyaret ettiğine dikkat çeken ilahiyatçılar, bölgede ezan ve namazdan etkilenen birçok gayrimüslimin İslam’a dair temel düzeydeki sorularına cevap verebilecek yetkinlikte ve dil bilen insan bulamadığına değinerek Diyanet Vakfı’na bağlı olup çeşitli lisanları bilen tebliğ elçilerinin bölgede çok faydalı çalışmalara imza atabileceğini vurguluyor.

Ayvallı: Eksikliği Diyanet giderebilir

Gazetemiz Akit’e konuşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emk. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, “O bölgede Ayasofya, Sultanahmet gibi camilerin mimari ihtişamları turistleri fazlasıyla etkiliyor. Kiliseler, havralar bu kadar ihtişamlı olmuyor. Ayrıca diğer semavi dinlerde ezan gibi bir mefhum yok. Ayasofya, Sultanahmet ve bölgedeki irili ufaklı camilerimizden ahenkli şekilde yükselen ezan sesleri orada bulunan her insanın ruhuna tesir ediyor. Bu anlamda Dil ve din bilen Diyanet görevlisi arkadaşlarımızın Ayasofya bölgesinde görev yaparak kendilerine yöneltilecek sorulara cevap verip gayrimüslimlere yüce dinimizi tanıtması çok doğru olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız yahut Türkiye Diyanet Vakfımız bu eksikliği giderebilir.” dedi.

'İslam'ı bana sorabilirsin' yazılı yelekler

Çalışmanın tarifini yapan Prof. Ayvallı, “Bu tebliğ elçisi arkadaşlarımız üzerinde çeşitli dillerde ‘İslam’ı bana sorabilirsin’ yazan renkli yelekler giyerek bölgede seyyar dolaşabilir. İngilizce bilen gönüllünün üzerinde İngilizce, Fransızca bilen gönüllünün üzerinde Franızca, İspanyoca bilenin üzerinde İspanyolca ve aynı şekilde Çince, Japonca gibi lisanlarda da bu şekilde hizmet verilebilir. ‘Danışma’ tarzı bir kulübede de aynı şekilde sorular yöneltecek turistlere sahih cevaplar verilip tebliğ vazifesi yerine getirilebilir. Bu şekilde günde onlarca insanın İslam’la nurlanması sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ayvallı, sözlerini şöyle tamamladı: “Yardımcı olunan turistlere yabancı dilde yayınlanmış kitaplar da hediye edilebilir. Diyanet’in yayınlarının yanı sıra Hakikat kitabevinin 35 dilde yayınlanmış 350 adet kitabı var, arzu edene bedava verilebilir. Peygamber Efendimiz’in hayatını, İslam’ın usul ve esasları, dinimizin incelikleri bu vasıtayla yabancı turistlere aktarılabilir.”

Özdemir: Bölgenin manevi atmosferine de katkı sağlar

Ayasofya merkezli olarak tebliğ çalışması yürütülmesinin turistik bölgenin manevi atmosferine katkı sağlayacağını belirten Din Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Özellikle Ayasofya’da temsiliyette, bütün düşüncedeki insanlığı karşılamada daha donanımlı olunması önemlidir. Bunun sağlanması için Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışma yaparak temsiliyet noktasında en güzel hizmeti verecek, gelenlere İslam’ın bütün insanlığı kuşatıcı hususlarına sosyolojik ve felsefi yaklaşımlarda bulunması elzemdir. Diyanet’in ivedi bir şekilde çalışma yapıp bu açığı kapatmasını talep ediyoruz.” dedi.

Diyanet Vakfı’nın çok güçlü bir kurum olduğuna değinen Özdemir, “Bu hususta da dünya insanlığının gözünün üzernde olduğu Ayasofya merkezli olarak bu çalışmayı yürütebilir. Ayasofya’nın ibadete açılması bu şekilde tamamlamalı ve geri kalmamalıyız.” şeklinde konuştu.

Tüm dillerde İslam'a çağrı

Bölgede Ayasofya ile Sultanahmet’in yanı sıra Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Gülhane Parkı, Eminönü sahili gibi önemli turistik noktaların da bulunduğuna vurgu yapan Yusuf Özdemir, “O bölgede danışma merkezi oluşturup, evrensel diller başta olmak üzere her lisanda çağrılar yapılmalıdır. Dil bilen kardeşlerimiz burada vazife üstlenmelidir. Aynı zamanda da sürekli dolaşmalıdırlar. Üzerlerinde her dilden ifade ve ibarelerin bulunduğu yeleklerle, sorulara cevap verebilecek düzeyde ve eğitimde olmaları şarttır” diye konuştu.