Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!

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İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi en çok da Halk Tv çalışanlarını kudurttu. Kanalın Ana Haber sunucusu Özlem Gürses, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almak isterken kendisini rezil etti.

Herkesin yorum hakkı var ama onun yok, öyle mi?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, "İstanbul Sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan eşittir haklı ve güçlü Türkiye." mesajı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi. Boynukalın'ın dindar insanlara hitap ettiği bir mesajını daha alakasız kişiler üzerine alındı.

Rezil olmaktan yorulmadı

Daha önce Çin treni yalanını ortaya atıp rezil olan ve Devlet Bahçeli'ye aşı yapan hemşirenin darp edildiğini yazan sözde mizah portalının haberini gerçek sanıp onu da canlı yayında okuyan Halk Tv sunucusu Özlem Gürses, ne kadar içi boş bir gazeteci olduğunu yeniden gözler önüne serdi.

Neyi hedef aldığından da bihaber!

Prof. Boynukalın'ın sabah saatlerinde İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili mesaj paylaştığını söyleyen Gürses, "Bu mesajın altında binlerce madde ile büyük bir tepki çekti." şeklinde tuhaf bir yorum yaptı. Sonra Mehmet Boynukalın'ın Videowall'a yansıtılan tweet mesajını 'Tweet bu' diyerek okuyamaya başladı. Prof. Boynukalın, Videowall'a yansıtılan mesajı 8 Mart'ta paylaşmıştı. Daha hedef aldığı insanın mesajını bile okumadan yayına çıkan Gürses, rejinin uyarısı ile hatasını anladı. Halk Tv sunucusu, cümlenin sonunda "Bugün de attığı bir tweet var. Onun da ne olduğunu haberimizde izleyelim." dedi. Gürses'in bu tuhaf halleri 'yayına sarhoş mu çıktı?' sorusunu akıllara getirdi.