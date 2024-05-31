Ayasofya açılırken neredeydiler? İYİ Parti'nin yazarı yıllar sonra Fatih'e sahip çıktı!

Ayasofya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılırken CHP ile isteksizliklerini ima eden İP'liler, yıllar sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ı yine hatırladı.

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, bugünkü köşesinde "İstanbul’un 2. fethi ve Fatih’in bedduası!" başlığını kullandı.

"İstanbul’un fethi, elbette çağ açıp çağ kapatacak kadar büyük bir olaydır." diyen İP'li Arslan, "Cumhuriyet, ancak İstanbul kurtarıldıktan 23 gün sonra 29 Ekim 1923'te ilan edilebilmiştir." ifadesini kullandı.

Arslan, Ayasofya Camii yenden ibadete açılırken söylemediklerini kaleme aldığı yazısında, iktidarı hedefe koymak için, Fatih Sultan'ın Ayasofya ile ilgili bedduasını aktardı.

Arslan Bulut, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tabii bir de Ord. Prof. Süheyl Ünver'in “İstanbul Risaleleri”nde anlattığı “Fatih’in bedduası” var:

“Fatih, Ayasofya önlerine geldiğinde derinlerden bir inilti sesi duyar...

Sesin sahibi bulunur ve Fatih'in huzuruna çıkartılır.

Fatih keşişe sorar:

-Niçin hapsedildiniz?

Keşiş, ‘Kuşatma hazırlıkları sırasında Bizans imparatoru Konstantin beni çağırıp İstanbul'u Türklerin alıp alamayacağını söylemem için remil atmamı söyledi... Remilde İstanbul'un Türklerin eline geçeceğini söylemem üzerine Konstantin kızarak beni zindana attırdı’ der...

Bunun üzerine Fatih; İstanbul'un Türklerin elinden çıkıp çıkmayacağına dair remil atmasını ve doğruyu söylerse mükâfatlandıracağını söyler.

Keşiş remil atar ve şöyle der;

-İstanbul Türklerin elinden harp ve darp ile çıkmayacak, ancak öyle bir zaman gelecek ki elinizdeki emlâk ve arazi satılacak bu suretle İstanbul Türk malı olmaktan çıkacak...

Bu sözler üzerine Fatih ellerini havaya kaldırarak;

'Fethettiğim yerleri ecnebilere satanlar, Allah'ın gazabına uğrasın...’ der."

İstanbul’u ve Türkiye topraklarını, üstüne vatandaşlık da vererek satanlar, Allah’ın da milletin de gazabına uğrayacaktır... Yakındır.