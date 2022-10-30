Ayarı kaçan o İYİ Partili'ye Ahmet Hakan'dan sert tepki! Meral Abla, şunun ağzına biraz acı biber sürer misin?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kendisi için “Ahmet Hakan denen şahıs belli ki AKP’nin kaybedeceğini anlamış. İYİ Parti’ye yanaşma derdinde. Yolunun da bana saldırmaktan geçtiğini zannediyor. Her devrin adamı! Sen oynak omurganla yanaşacak yer elbet bulursun. Fakat İYİ Parti duruşu sana bol gelir. İYİ’lik senin mayanda yok.” açıklamasını yapan İyi Partili Bahadır Erdem’e köşesinden cevap verdi.

"Nezaketten yıkılıyordu"

Hakan yazısında, “Bana saldırdı’ demiş. Şöyle bir baktım yazılarıma. 'Acaba nasıl saldırmışım' diye. Sadece şöyle bir şey yazmışım hakkında: 'İYİ Parti’de siyaset yapan Bahadır Erdem denilen şahıs...' İşte bu cümleye alınmış. Tamam, pek hoş olmamış benim “Bahadır Erdem denilen şahıs” demem. Pek yakışık almamış. İyi ama benim pek yakışık almayan, pek hoş olmayan bu cümleme karşı, böylesine çirkinleşmek de neyin nesi? Bu ayar kaçması, bu ağız bozma falan... Dengeyi fena halde bozmamış mı? Bahadır Erdem, tanıdığım kadarıyla... Gayet kibar, gayet medeni, gayet janjanlı bir adamdı. Üslubu tertemizdi. 'Sokak çocuğu' olacak en son kişi gibi görünüyordu. Nezaketten yıkılıyordu. Herkese üslup dersi veriyordu. Siyasilerin dillerine dikkat etmesi gerektiği konusunda nutuklar çekiyordu. Ne olmuş buna böyle? Ne ara bu denli bozuldu acaba? Mayamızı falan işin içine karıştırıp hakaretler yağdıracak kadar kirli bir üslubu, ne zaman benimsedi? Neyi kaçırdım ben?" düşüncesini dile getirdi.

Son olarak Akşener'e seslenen Hakan, şunları kaydetti:

"Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen. Aile terbiyesini falan hepten unutmuş bu."