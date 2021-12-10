Ayarı bozulan İmamoğlu'ndan Soylu'ya iğrenç hakaretler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan 557 kişinin terör bağlantısı çıktığını açıklaması, Ekrem İmamoğlu’nun ayarlarını bozdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel alımları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Soylu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye 33 bin kişi alındığını, bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Söz konusu ifadelere cevap veren İmamoğlu ise gerçeklerin ortaya çıkmasının verdiği asabiyetle skandal sözler kullandı.

"İstanbul’daki temsilcileri de yalan konuşuyor, bu sayıyı veren Sayın bakan da yalan konuşuyor" diyerek büyük bir edepsizliğe imza atan İmamoğlu, devamla şu herzeleri yumurtladı: "Meclisteki tutumu tavrı, davranışlar, kavga etme biçimi, psikolojik ruh hali, yüz ifadeleri açısından ben gerçekten çağrı yapıyorum, ciddi bir öneride bulunuyorum, bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Türkiye’nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz, İçişleri Bakanlığımız tehlike altında demektir."