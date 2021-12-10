  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ayarı bozulan İmamoğlu'ndan Soylu'ya iğrenç hakaretler
Gündem

Ayarı bozulan İmamoğlu'ndan Soylu'ya iğrenç hakaretler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan 557 kişinin terör bağlantısı çıktığını açıklaması, Ekrem İmamoğlu’nun ayarlarını bozdu. İmamoğlu, Soylu'ya iğrenç hakaretlerle saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 14:55:00 -
Ayarı bozulan İmamoğlu'ndan Soylu'ya iğrenç hakaretler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan 557 kişinin terör bağlantısı çıktığını açıklaması, Ekrem İmamoğlu’nun ayarlarını bozdu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel alımları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Soylu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye 33 bin kişi alındığını, bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Söz konusu ifadelere cevap veren İmamoğlu ise gerçeklerin ortaya çıkmasının verdiği asabiyetle skandal sözler kullandı.  

"İstanbul’daki temsilcileri de yalan konuşuyor, bu sayıyı veren Sayın bakan da yalan konuşuyor" diyerek büyük bir edepsizliğe imza atan İmamoğlu, devamla şu herzeleri yumurtladı: "Meclisteki tutumu tavrı, davranışlar, kavga etme biçimi, psikolojik ruh hali, yüz ifadeleri açısından ben gerçekten çağrı yapıyorum, ciddi bir öneride bulunuyorum, bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Türkiye’nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz, İçişleri Bakanlığımız tehlike altında demektir."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde 2021-2022 sezonunda play-off sistemi uygulanmaya başladı. Avrupa Ligi’nde grupla..
Cem Küçük’tan asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz
Ekonomi

Cem Küçük’tan asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü yazısında "Asgari ücrette 4 bin TL’den aşağısı kurtarmaz" ifadelerini kullandı.
İşverenlerin asgari ücretle ilgili son teklifi ortaya çıktı
Ekonomi

İşverenlerin asgari ücretle ilgili son teklifi ortaya çıktı

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay