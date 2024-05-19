Ayaktaki nasır nasıl geçer? Ayakların altına sürülen bu besinler şifaymış... Birkaçı bile sonucu değiştirir

Ayaktaki nasır nasıl geçer ; Ayaklarımız vücudumuzun en önemli yerlerinden biriyken neden onlara gereken özeni göstermeyiz? Tüm vücut ağırlığımızı desteklemeleri ve bizi bir yerden başka bir yere taşımaları biraz daha fazla özen göstermek için yeterli sebepler değil mi? Örneğin tıpkı yüzünüze bakım uygular gibi ayağınıza da bakım yapmalısınız. Eğer bakımsız bırakırsanız, hasar ve ihmal işaretleri belli olmaya başlayacaktır. Bugünkü yazımızda, sizlerle ayakta oluşan ayak nasırlarını geçirmeye yarayan birkaç ev tedavisi paylaşacağız. Artık ayaklarınız daha güzel gözükmekle kalmayacak; aynı zamanda ağrı ve acılar da kaybolacak.

Ayakta neden nasır çıkar?

Uzun bir günden sonra, ayaklarınız çok yorulabilir. Yüksek topuklu ayakkabıgiymek, çorap giymemek, kuru ortamlar, cildin ölü derilerden arındırılmaması, ayağı çok sıkan ayakkabılar, uzun saatler boyunca giyilen ayakkabılar, ter… Bütün bu faktörler ayak sorunlarına yol açabilir.

Ayak nasırları özellikle topukta, başparmak ya da küçük parmağın yanlarında veya parmaklarınızın üzerinde olmak üzere ayakların çeşitli yerlerinden belirebilir. Başta yalnızca can sıkıcı olurlar, ancak başıboş bırakıldıklarında giderek ağrılı hale gelirler.

Halihazırda siz de nasır sorunu yaşadıysanız, dayanılmaz olduklarını biliyorsunuz. Ayağınızda ayakkabı varsa tüm gün canınızın yanmasına yol açarlar ve bu da ruh halinize, işteki verimliliğinize ve hatta kişiliğinize yansır.

Ayağınızda şu ana kadar hiç nasır çıkmadıysa (ne şanslısınız!), şimdiden önleyici tedbirler almaya başlayabilirsiniz. Örneğin, her banyo veya duştan sonra ayağınızı nemlendirmeyi unutmayın. Ve haftada bir defa, ayaklarınıza birkaç damla zeytinyağıile derinlemesine nemlendirme masajı yapın. Ayağınıza çok dar veya çok bol gelmeyen rahat ayakkabılar giyin. Ayakkabılarınız yeniyse, ilk giyişte ayakkabıların ayağınızı en sık vurduğu yere ya da genelde nasırların çıktığı yere yara bandı yapıştırın ve ilk giyişinizin kısa sürmesine dikkat edin.

Ayrıca işten eve geldiğinizde ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarıp, ayağınızı papatya gibi otlar da doldurduğunuz ılık suyun içinde bekletmenin de çok faydasını göreceksiniz. Böylece ayaklarınız daha dinlenmiş hissedecektir (ve otların kokusu da sizi daha iyi hissettirecektir).

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Ayağınızda nasır varsa, meşhur pomza taşıyla haşır neşir olmanın vakti gelmiştir. Ancak pomza taşını çok dikkatli kullanmalı ve ayağınızı ovalarken asla acıtmamalısınız. Pomza taşını daima duşunuzun veya banyonuzun sonunda, cildiniz yumuşamışken kullanın. Ayrıca topuklarınızın, parmaklarınızın veya ayak tabanınızın sertleşmiş kenarları için bir ayak törpüsü de kullanabilirsiniz. Yalnızca törpüyü üç dakikadan fazla kullanmamaya dikkat edin ve hemen ardından bir nemlendirici uygulayın. Artık rahat ayakkabılar giymeyi ve oluşabilecek herhangi bir ağrı belirtisine dikkat etmeyi de ihmal etmeyin.

Pomza taşı kullanmanın yanı sıra, bazı nasırlar üstlerine basıldığında çok derin bir acıya sebep olabilirler. Aşağıdaki ev yapımı tedaviler size bu konuda çok yardımcı olacaktır.

1. Tarif

Malzemeler

½ soğan

Hazırlanışı

Soğanı yarıya bölün ve çiğ olarak ayağınızın sorunlu bölgesine sürün. Bu işlemi yatmadan önce her gece tekrarlayın. Ayağınızı suyla durulamanıza gerek yok,yalnızca cildinizin soğanı nüfuz etmesini bekleyin. Ardından çorabınızı giyin. Soğanlar tedavi edici ve iltihap sökücüdür.

2. Tarif

Malzemeler

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı (15 ml)

Hazırlanışı

Sarımsağı ezin, zeytinyağı ekleyip nasırınızın üzerine sürün. Üzerini bir yara bandı veya bezle kapatın ve gece boyunca bu şekilde tutun. Sabaha ayağınızı durulamadan yara bandını çıkarın. Bu işlemi nasır kaybolana kadar tekrarlayın.

3. Tarif

Malzemeler

1 avuç ısırgan sapı ve çiçeği

1 yemek kaşığı su (15 ml)

Hazırlanışı

Evde ısırgan otu bulundurmak çok pratiktir. Bir avuç sap ve çiçeği alıp biraz suyla karıştırın. Doğrudan nasırınızın üzerine sürün. Bir sargı bezi veya bezle en az üç saat boyunca nasırın üzerini örtün.

4. Tarif

Malzemeler

1 avuç kadife çiçeği ve yapraklar

1 yemek kaşığı su (15 ml)

Hazırlanışı

İşlem ısırganotununki ile aynıdır. Her gece yatmadan uygulayınız.



5. Tarif

Malzemeler

1 incir

Hazırlanışı

Bu meyvenin iltihap sökücü bir özelliği vardır ve aynı zamanda ağrı hissini dindirmeye yardımcı olur. İnciri yarıya bölün, posasından ayırıp geri kalanını yatmadan önce nasıırnızın üzerine uygulayın. Çarşafların kirlenmemesi için üzerini bir bandaj ile örtün veya çorap giyin. Gece bu şekilde bırakın ve sabah ayağınızı ılık suyun içine sokun. Ardından, pomza taşıyla ovalayın ve nemlendiricinizi sürün.

6. Tarif

Malzemeler

2 yemek kaşığı karbonat (18 g)

1 yemek kaşığı ılık su (15 ml)

Hazırlanışı

Karbonat ve suyu karıştırın. Nasırınızın üzerine ölü deriyi atacak şekilde dairesel hareketlerle uygulayın. Nasırın üzerinde 20-30 dakika arası bırakın ve ardından ılık su ile yıkayın. Son olarak bir pomza taşı veya ayak törpüsü kullanın. Ayaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın.

7. Tarif

Malzemeler

4 yemek kaşığı papatya (60 ml)

1 litre kaynar su

Hazırlanışı

Papatya çayı hazırlayın. Çayın birkaç dakika soğumasını bekleyin ve ardından ayaklarınızı bu çayı döktüğünüz bir kap içinde dinlendirin. Bu su ayaklarınızı yumuşatıp nasırların pomza taşıyla çıkmasını kolaylaştıracak. Tabii ki bu tarifi uyguladıktan sonra da nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.