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Gündem "Ayakta yolcu kısıtlaması" nasıl uygulanacak? İşte 3 maddede merak edilen sorunun cevabı
Gündem

"Ayakta yolcu kısıtlaması" nasıl uygulanacak? İşte 3 maddede merak edilen sorunun cevabı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede toplu taşımada "ayakta yolcu kısıtlaması"nın nasıl uygulanacağının detaylarına yer verildi. Genelgeye göre minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Metro, tramvay, metrobüslerde ise ayakta yolcu sayısını il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları belirleyecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:41:00 -
"Ayakta yolcu kısıtlaması" nasıl uygulanacak? İşte 3 maddede merak edilen sorunun cevabı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüs tüm dünyada hayatı resmen felç etti. Türkiye'de ise vaka sayılarının yeniden artmasıyla birlikte yeni tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda tüm illerde toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmaması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs vaka ve vefat sayılarının artması nedeniyle yeni tedbirler aldıklarını duyurdu. 

Erdoğan, "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir" dedi.

81 ile genelge gönderildi

Bugün öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre "ayakta yolcu alma" kısıtlaması şöyle uygulanacak;

- Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

- Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

- Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.

 

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Yorumlar

Ulvi

Bu mevzuyu gereğinden fazla abartırlarsa, minibüsler kontak kapatır.Bilim kurulu artık vatandaşı işine gücüne taşır herhalde.
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Uygulaması Mümkün Değil

Ara duraklardan binilmeyecek mı? İş yerlerini kapatın da kimse çıkmak zorunda kalmasın. Açlıktan ölmekle salgından ölmek arasında tercihi bize bırakın.
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