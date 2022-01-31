Ayaklarınızı sirkeli suda bekletmenin faydaları nelerdir?

Vücutta artan toksin ve ayak kokusunu gidermenin en etkili yolu elma sirkesidir. Eve geldikten sonra sadece yarım saat ayaklarınızı sirkeli suda bekletmeniz hem gün içerisindeki vücut yorgunluğunuzu alacak hem de ayak kokusunu giderip toksinlerin atılmasına yardımcı olacaktır. Ayak mantarı birçok kişide görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Ayak mantarı parmak aralarının kepeklenmesi ve kaşınmasıyla ortaya çıkar.

Sirkeli su faydaları

Ayak kokusunu gidermenin en etkili yoludur

Vücutta artan toksin ve ayak kokusunu gidermenin en etkili yolu elma sirkesidir. Eve geldikten sonra sadece yarım saat ayaklarınızı sirkeli suda bekletmeniz hem gün içerisindeki vücut yorgunluğunuzu alacak hem de ayak kokusunu giderip toksinlerin atılmasına yardımcı olacaktır.

Kemik ve kas ağrılarının önlenmesine yardımcı oluyor

Elma sirkesi aynı zamanda ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik ve kas ağrılarınında önlenmesi konusunda kişiye yardımcı olmaktadır. Yapmanız gereken tek şey, bir ılık su bardağının içerisine bir tatlı kaşığı bal katıp günde bir defa içmek hepsi bu kadar!

Saçlardaki parlakığın artmasını sağlıyor

Elma sirkesi saçlarada oldukça fayda sağlamaktadır. Son durulamada elma sirkesi ile duş almanız saç hücrelerinin yenilenmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda saçlardaki parlaklığını arttırarak dökülmeyi engellemektedir.

Cildin kırışmasını önlüyor!

Elma sirkesi sadece saça değil aynı zamanda cilde de faydalıdır. Özellikle cildin elastikiyetini arttırmanın en sağlıklı yoludur. Bu sayede cildin çabuk kırışmasını ve yaşlanmasını önlemktedir.