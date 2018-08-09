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Ayakları bağlı Cezayirli şahıs, polisi harekete geçirdi

Edirne’de ayakları bağlı halde yerde yatan Cezayirli bir şahıs, polisi harekete geçirdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:09
Ayakları bağlı Cezayirli şahıs, polisi harekete geçirdi

Polise, 34 LD 0712 plakalı aracın bir kişiyi gasp ettiği ve şahsı aracın içine alarak kişilerin uzaklaştığı bilgisi geldi. 4 Cezayirli şahısın içinde bulunduğu 34 LD 0712 plakalı araç, Kale içi Semti Atatürkçü Düşünce Derneğinin önünde Cezayirli başka bir şahsı, araçtan aşağı indirdi. Elinde kesici aletle çevresine zarar vermek isteyen malum şahısın, çevredeki arkadaşları etrafına zarar vermemesi için ayaklarını bağlandı.

Olay yerine gelen polis, malum şahsı olay yerine bırakarak kaçan aracın plakasını tüm ekiplere anons geçerek kaçan araca ulaşmaya çalıştı. Polisin anonsu üzerine, 34 LD 0712 araç Eski Camii kavşağında trafik şube ekipleri tarafından durduruldu.

Aracın içinden çıkan 4 Cezayir uyruklu şahıs sorgulanmak üzere karakola götürülürken ayakları bağlı halde bulunan şahsında sorgusu devam ediyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 16:09
  1. Cezayirli şahıs
  2. Ayakları bağlı halde bulundu
  3. polis harekete geçti

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