Yerel Ayakla hamur çiğnemişlerdi! O imalathane ile ilgili flaş gelişme
Ayakla hamur çiğnemişlerdi! O imalathane ile ilgili flaş gelişme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ayakla hamur çiğnendiği tespit edilen tatlı imalathanesi belediye tarafından mühürlendi.

Ayakla hamur çiğnenen tatlı imalathanesi mühürlendi. Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği yönünde gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

Zabıta ekiplerince akşam saatlerinde tatlı imalathanesine baskın düzenlendi.

Denetimde uygun üretim ve hijyen koşulları sağlanmadığı gerekçesiyle imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 iş yeri mühürlenerek cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgi verildi.

