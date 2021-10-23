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Aktüel Ayakkabılarınızı buzlukta bekletirseniz bakın ne oluyor
Aktüel

Ayakkabılarınızı buzlukta bekletirseniz bakın ne oluyor

Yeni alınan ayakkabılardaki küçük gelme problemini birkaç pratik bilgi ile çözebiliyorsunuz. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-10-23 12:56:00 -
Ayakkabılarınızı buzlukta bekletirseniz bakın ne oluyor

Yeni aldığınız ayakkabılarınız ayaklarınızı sıkıyorsa bu yöntemleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

Severek aldığınız ayakkabılarınız dar mı geldi? Bu hayal kırıklığını yaşamayan yoktur. İşte ayakkabıları genişletme yolları...

Kalın çorap giyin

Bu yöntem basit gelebilir ancak oldukça etkili. Dar gelen ayakkabınızı genişletmek için bir çift kalın çorap giyin ve bir süre dar gelen ayakkabınızla evde dolaşın.

Ayakkabılarınızı ısıtın

Bu yöntem, biraz daha kullanıcı-dostu ve buz torbalarının donmaları için bir gece beklemeyi içermiyor. Öncelikle, bir çift kalın çorapla birlikte ayakkabılarınızı giyin. Ayakkabılarınızı bir yandan saç kurutma makinesi ile iki dakika boyunca ısıtırken, bir yandan da dar bölgeleri gevşetmek adına parmaklarınızı ve ayaklarınızı kasın, esnetin. Deri soğuyana dek çorapları ve ayakkabıları çıkarmayın. Ayakkabıları, çorap olmaksızın test edin ve gerekliyse eğer, uygulamayı tekrarlayın. Bu yöntemle, daha uyumlu ve daha rahat ayakkabılar elde edeceksiniz.

Ayakkabılarınızı buzlukta bekletin

Ağzı kapalı su dolu torbaları ayakkabılarınızın içinde doldurun. Ve ayakkabıları buzluğa yerleştirin. Su dolu torbalar donana kadar bekletin. Ayakkabınızın genişlediğini göreceksiniz.

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