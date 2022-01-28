Ayakkabı vurması nasıl önlenir? Ayakkabı vurmasını önleyen 4 basit yöntem

Yeni aldığımız ancak ayağımızı vuran ayakkabıların işkenceye dönmesini bu yollarla önleyebilirsiniz. İşte ayakkabı vurmasını önlemenin en ilginç ve en kolay yolları…

Ayakkabı vurması nasıl önlenir?

Yara bandı

-ilk yöntemlerden birisi, ayakkabının vurduğu bölgeye yara bandı yapıştırmaktır. Eğer sürekli olarak ayağınızın aynı bölgesinden sürtünmeden kaynaklanan tahrişi yaşıyor iseniz ayakkabıyı kullanmadan önce yara bandı kullanabilirsiniz. Ancak yara bandının ayağınızın acıyan kısmının tamamını kapladığından ve yerinden oynamadığına dikkat etmelisiniz. Özellikle topuklu ayakkabılarda bu yöntem oldukça işe yarar.

Pudra

Yeni aldığınız ayakkabılar da vurma ihtimaline karşı hiç düşünmeden tercih edebilirsiniz. Çünkü ayağınıza sürdüğünüz pudra sürtünmeyi azaltacak ve ayağınızın yara almasını önleyecektir. Ayrıca ayakkabınıza dökeceğiniz kokulu pudra ise vurmayı azaltacağı gibi istenmeyen kokuların önüne geçmenize de yardımcı olacaktır.

Çorap ve saç kurutma makinesi yöntemi

Bu yöntemde ayakkabınızı biraz genişletip ayağınızın rahat etmesi ve sürtünmenin azaltılması amaçlanmaktadır. Ayağınıza, elinizde bulunan kalın bir çorap veya üst üste bir kaç çorap giyerek sıkan ayakkabınızı giyin. Saç kurutma makinenizi ayakkabınızın sıkan kısmını yeteri kadar ısıtın. Daha sonra ayakkabınızı çıkarmadan ayakkabınız soğuyana kadar yürümeye çalışın.

Silikon tabanlar

Ayakkabı vurmalarına karşı özellikle topuk vurmasında silikon tabanları da tercih edebilirsiniz. Durumuza göre tabanı tamamen kaplayan ya da sadece topuk kısmı için kullanılanlardan tercih edebilirsiniz.