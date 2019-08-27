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Ayakkabı ihracatçıları 1 milyar dolar hedefi için Rusya’ya çıkarma yaptı

Türkiye’nin deri ürünleri ihracatından yüzde 60’lık pay alan ayakkabı sektörü, bu yıl için belirlediği 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Rusya’da 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’na 19 firma ile katıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 14:34
Ayakkabı ihracatçıları 1 milyar dolar hedefi için Rusya’ya çıkarma yaptı

Türkiye’nin deri ürünleri ihracatından yüzde 60’lık pay alan ayakkabı sektörü, bu yıl için belirlediği 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Rusya’da 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’na 19 firma ile katıldı.


Türkiye milli katılım organizasyonu Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’nda Türk ayakkabı sektörü 2020-21 sezonu ürünlerini sergiliyor. Türk ayakkabı sektörünün Ocak-Temmuz dönemindeki ihracatının yüzde 5’lik artışla 600 milyon doları aştığını belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Rusya’nın en büyük ihraç pazarları olduğunu, Rusya’daki fuardan önemli ticari bağlantılarla yurda dönmeyi beklediklerini kaydetti.



"Vizelerin kalkması ihracatçılarımıza avantaj sağlayacak"


Rusya’ya seyahat edecek hususi pasaport sahibi ihracatçıların vize muafiyetine kavuştuğuna dikkati çeken Zandar, “İki ülke arasında siyasi ilişkilerin son yıllarda normalleşme sürecine girmesi ihracatçılarımızın lehine olacak. Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’na katılan ihracatçılarımızın yapacağı ticari bağlantılarla hedefimiz Rusya’ya 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz 425 milyon dolarlık ihracat seviyesine tekrar ulaşmak” diye konuştu.


Türkiye yılın ilk 7 aylık döneminde 998 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihraç ederken, ayakkabı sektörü 600 milyon dolarlık ihracatla deri ürünleri ihracatında aslan payını aldı. Deri ve post ihracatı 151,5 milyon dolar olurken, saraciye sektörünün ihracatı 136 milyon dolara ulaştı. 110 milyon dolarlık ihracata imza atan deri sektörü, konfeksiyon ihracatını geçti. Deri sektörünün ihracatında Rusya 106 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, Almanya 77 milyon dolarlık Türk deri ürünleri tercihi ile zirve ortağı oldu. İtalya ise 74 milyon dolarlık tutarla listede üçüncü sırada yer alıyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:34
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