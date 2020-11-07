  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ayakkabı içinde esrar!
Yerel

Ayakkabı içinde esrar!

Bolu’da narkotik köpeği ‘Sezar’la yapılan aramada ayakkabılarına sakladığı 205 gram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:26:00 -
Ayakkabı içinde esrar!

Polis ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta ve sürücü G.N. (25) üzerinde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu köpeği ‘Sezar’ın G.N.’nin ayakkabılarına tepki vermesi üzerine ekipler şahsın ayakkabılarını çıkarmasını istedi. G.N.’nin ayakkabı keçelerinin altına saklanmış 205 gram esrar ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü
Dünya

Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nde oy sayma işlemi devam ederken Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti.
14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler
Gündem

14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler

Sakarya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun babası Bilal Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini ..
Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dev yatırım
Dünya

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dev yatırım

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ukrayna'nın Türkiye'ye 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştireceğini söyl..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay