THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ayakkabı akşama doğru alınır

İster çocuğunuza olsun ister kendinize, ayakkabı almak için, öğleden sonra veya akşam saatlerinde gitmek gerekiyor. O saatlerde ayaklar biraz daha şiş olur.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:36
Ayakkabı akşama doğru alınır


Çocuğunuza alacağınız uygun olmayan bir ayakkabının ayak gelişimini kötü etkileyebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

Biri oldu tamam deyip, ikincisini denememezlik etmemelisiniz. Ayaklar arasında uzunluk farkı olabileceği için, her iki ayak ayrı ayrı ölçülerek ayakkabı numarası belirlenmelidir. Ayakkabının uygun olduğunu anlamak için her ikisi giydirilmeli ve mağaza içerisinde biraz yürüyerek denenmelidir.

“Hele biraz giysin, nasıl olsa açılır” demeyin, açılan ayakkabı deforme olan ayakkabı demektir, yanlıştır.

Ayakkabının uç kısmında bir parmak kadar boşluk kalmasına özen gösterin. Bunu ayakkabının ucunu iki parmağınızla sıkarak anlayabilirsiniz.

Ayakkabı ayağın gelişimine engel olmayacak kadar geniş olmalıdır.

Ayakkabının arka kısmı iyi oturmalı ve yürüme esnasında topuğu kayarak dışarı çıkmamalıdır.

Ayakkabının tabanı, ayağı yaralanmalardan koruyacak nitelikte olmalıdır. Ayrıca ayak tabanını yumuşak bir yastık gibi desteklemelidir.

Ayakkabının üst materyali, deri gibi, esnek ve nefes alabilen özellikte olmalıdır.

Yeni yürüyen çocuklara ağır ve hantal/esnemeyen ayakkabılar giydirmeyin. Çünkü bu tip ayakkabılar çocuğun daha çok düşmesine yol açar.

Uygun özelliklere sahip olan bir ayakkabıda hiçbir zaman nasır, bası yaraları ve eğrilikler oluşmaz.

Bu miniğe ayakkabı giydirmek zararlıBebeklere ve emekleyen çocuklara ayakkabı giydirmenin bir faydası yok, zararı var. Ayak ortopedisi bozulabilir. Ayakları sıcak tutması için çorap veya yumuşak patikler giydirmek yeterli...

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:36
  1. ayakkabı nasıl alınmalı
  2. ayakkabı alırken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güreşte Türkiye Şampiyonası programı belli oldu
    1. Güreşte Türkiye Şampiyonası programı..
    2. Şenol Güneş: İçime sindiremiyorum...
    3. Doğuda kar yağışı ve tipi sürücülere..
    4. Almanya'da uyum çalışmalarının 40. yılı
    5. Atiker Konyaspor'da Kasımpaşa maçı..
    6. Mısır'da sarı yelek giyen avukata..
    7. Meral Akşener'in eski avukatına..
    8. Haley, Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı..
    9. İP'de bir kriz daha! Kayyım davası..
    10. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
    11. Brand&Sport Summit 2018
    12. Altın fiyatları
    13. Çalış, çabala sonra Allah'a havale et
    14. ÖKK darbe girişimi davası
    15. Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev küle döndü
    16. Antalya'da 2 kişinin yaralandığı..
    17. KDC'de seçim mitingine polis müdahalesi
    18. Merkel'den DİTİB açıklaması
    19. Fransa'nın Strazburg şehrindeki..
    20. Kayserispor'da Akhisarspor maçı..
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir