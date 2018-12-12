Ayakkabı akşama doğru alınır



Çocuğunuza alacağınız uygun olmayan bir ayakkabının ayak gelişimini kötü etkileyebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

Biri oldu tamam deyip, ikincisini denememezlik etmemelisiniz. Ayaklar arasında uzunluk farkı olabileceği için, her iki ayak ayrı ayrı ölçülerek ayakkabı numarası belirlenmelidir. Ayakkabının uygun olduğunu anlamak için her ikisi giydirilmeli ve mağaza içerisinde biraz yürüyerek denenmelidir.

“Hele biraz giysin, nasıl olsa açılır” demeyin, açılan ayakkabı deforme olan ayakkabı demektir, yanlıştır.

Ayakkabının uç kısmında bir parmak kadar boşluk kalmasına özen gösterin. Bunu ayakkabının ucunu iki parmağınızla sıkarak anlayabilirsiniz.

Ayakkabı ayağın gelişimine engel olmayacak kadar geniş olmalıdır.

Ayakkabının arka kısmı iyi oturmalı ve yürüme esnasında topuğu kayarak dışarı çıkmamalıdır.

Ayakkabının tabanı, ayağı yaralanmalardan koruyacak nitelikte olmalıdır. Ayrıca ayak tabanını yumuşak bir yastık gibi desteklemelidir.

Ayakkabının üst materyali, deri gibi, esnek ve nefes alabilen özellikte olmalıdır.

Yeni yürüyen çocuklara ağır ve hantal/esnemeyen ayakkabılar giydirmeyin. Çünkü bu tip ayakkabılar çocuğun daha çok düşmesine yol açar.

Uygun özelliklere sahip olan bir ayakkabıda hiçbir zaman nasır, bası yaraları ve eğrilikler oluşmaz.

Bu miniğe ayakkabı giydirmek zararlıBebeklere ve emekleyen çocuklara ayakkabı giydirmenin bir faydası yok, zararı var. Ayak ortopedisi bozulabilir. Ayakları sıcak tutması için çorap veya yumuşak patikler giydirmek yeterli...