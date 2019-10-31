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Kadın - Aile

Ayak üşümesine ne iyi gelir? Ayakların üşümemesi için neler yapılır?

Çeşitli sağlık sorunları ayak üşümesine yol açabilir. Peki, ayak üşümesine ne iyi gelir?

2019-10-31 22:11:00 - 2019-10-31 22:16:14
Ayak üşümesine ne iyi gelir? Ayakların üşümemesi için neler yapılır?

Çeşitli sağlık sorunları ayak üşümesine yol açabilir. Peki, ayak üşümesine ne iyi gelir?

Ayak üşümesinin sebebi nedir?

Demir eksikliği anemisi ayaklardaki üşümenin en sık rastlanan sebebidir.

Metabolizma hızları zayıf olan kişilerin ayakları sık sık üşür.

Tiroit bezleri az çalışan kişilerin ayakları çok fazla üşür.

Beyindeki hasar da ayaklardaki üşümeye sebep olur.

Ayak üşümesine ne iyi gelir?

Sarımsak

Dünya üzerindeki en etkili antibiyotik olan sarımsağı düzenli tüketerek ayaklarınızdaki üşümeden kurtulabilirsiniz.

Su

Bedeninizin düzenli çalışması için her gün en az 2,5 litre su tüketmeniz gerekiyor.

Zencefil

Düzenli olarak zencefil tüketerek sağlık sorunlarının ve ayağınızdaki üşümeden kurtulabilirsiniz.

Acı biber

Acı biber kan dolaşımını hızlandırdığı için ayaklardaki üşüme sorununu çözümünde son derece etkilidir.

Balık

Haftada en az 2 kez balık tüketerek ayaklarınızdaki üşümeden kurtulabilirsiniz.

Sıcak su

Elbette, bu saydıklarımız uzun vadede ayak üşümesinden kurtulmak içindir. Ancak hızlı bir çözüm istiyorsanız en az 10-15 dakika sıcak suyla ayaklarınızı yıkamalısınız.

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