Ayak üşümesine ne iyi gelir? Ayakların üşümemesi için neler yapılır?
Çeşitli sağlık sorunları ayak üşümesine yol açabilir. Peki, ayak üşümesine ne iyi gelir?
Çeşitli sağlık sorunları ayak üşümesine yol açabilir. Peki, ayak üşümesine ne iyi gelir?
Ayak üşümesinin sebebi nedir?
Demir eksikliği anemisi ayaklardaki üşümenin en sık rastlanan sebebidir.
Metabolizma hızları zayıf olan kişilerin ayakları sık sık üşür.
Tiroit bezleri az çalışan kişilerin ayakları çok fazla üşür.
Beyindeki hasar da ayaklardaki üşümeye sebep olur.
Ayak üşümesine ne iyi gelir?
Sarımsak
Dünya üzerindeki en etkili antibiyotik olan sarımsağı düzenli tüketerek ayaklarınızdaki üşümeden kurtulabilirsiniz.
Su
Bedeninizin düzenli çalışması için her gün en az 2,5 litre su tüketmeniz gerekiyor.
Zencefil
Düzenli olarak zencefil tüketerek sağlık sorunlarının ve ayağınızdaki üşümeden kurtulabilirsiniz.
Acı biber
Acı biber kan dolaşımını hızlandırdığı için ayaklardaki üşüme sorununu çözümünde son derece etkilidir.
Balık
Haftada en az 2 kez balık tüketerek ayaklarınızdaki üşümeden kurtulabilirsiniz.
Sıcak su
Elbette, bu saydıklarımız uzun vadede ayak üşümesinden kurtulmak içindir. Ancak hızlı bir çözüm istiyorsanız en az 10-15 dakika sıcak suyla ayaklarınızı yıkamalısınız.