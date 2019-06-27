Ayak topuklarındaki çatlakları yumuşatan yöntem
Bir çok insan özellikle ayaklarının topuk kısmının sertleşmesinden, kurumasından ve çatlaklardan rahatsız olmaktadır.27 Haziran 2019 Perşembe 11:33
Artık kısa bir süre uygulayacağınız bu yöntemle siz de yumuşacık ayaklara sahip olabilirsiniz. Malzemelerini çok kolaylıkla elde edeceğiniz bu yöntemi düzenli bir şekilde kısa bir süre uyguladığınızda sizde gözle görülür bir şekilde değişimi fark edeceksiniz.
Malzemeler
- Bir miktar Vazelin
- 1 adet Aspirin
- Pamuklu çorap
Yapılışı
Öncelikle 1 adet aspirini ezerek toz haline getiriyoruz. Toz haline gelen aspirini vazelinle karıştırarak ayaklarınızı iyice sürün. Ardından pamuklu çoraplarınızı giyin ve uyuyun.
Kısa bir süre sonra yumuşacık ayaklara sahip olacaksınız.
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