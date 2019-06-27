Ayak topuklarındaki çatlakları yumuşatan yöntem Bir çok insan özellikle ayaklarının topuk kısmının sertleşmesinden, kurumasından ve çatlaklardan rahatsız olmaktadır.

Artık kısa bir süre uygulayacağınız bu yöntemle siz de yumuşacık ayaklara sahip olabilirsiniz. Malzemelerini çok kolaylıkla elde edeceğiniz bu yöntemi düzenli bir şekilde kısa bir süre uyguladığınızda sizde gözle görülür bir şekilde değişimi fark edeceksiniz. Malzemeler Bir miktar Vazelin

1 adet Aspirin

Pamuklu çorap Yapılışı Öncelikle 1 adet aspirini ezerek toz haline getiriyoruz. Toz haline gelen aspirini vazelinle karıştırarak ayaklarınızı iyice sürün. Ardından pamuklu çoraplarınızı giyin ve uyuyun. Kısa bir süre sonra yumuşacık ayaklara sahip olacaksınız.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.