Ayak parmak eğriliği nasıl düzeltilir? Ayak parmak eğriliği için hangi bölüme gidilmeli?

Ayak parmak eğriliği neden olur? Bebeklerde ayak parmağı eğriliği, ayak parmak eğriliği için hangi bölüme gidilmeli? Hiç bir ağrısı olmayan bir hasta sadece parmak eğrisi çıkıntısı var diye ameliyat edilmeli mi? Ayak parmağı eğriliği erkeklerde görüyor olunsa da kadınlarda da çocuklarda da sıklıkla karşılaşan bir iskelet sistemi hastalığıdır. Peki Ayak parmak eğriliği nasıl düzeltilir?

Ayak parmaklarında en sık karşımıza çıkan şekil bozuklukları ayak parmaklarında pençeleşme ya da diğer parmaklar altında nasırlarla birlikte olan çekiç parmak dediğimiz şekil bozukluklarıdır. Bu şekil bozuklukları bazı romatizmal hastalıklarla birlikte olabileceği gibi ayak çevresinde sinirsel problemlere bağlı kas dengesizlikleri ya da basma problemlerine bağlı bozukluklarla sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir... Genel olarak ayakkabı giyerken küçük parmakların üzerinde oluşan nasırlar ya da parmağın pençe şeklini almasıyla birlikte parmak ucunda tırnak önünde oluşan nasırlarla karşımıza çıkabilir. Bu hastalıkların ya da bu durumların tedavisinde parmakların şeklini düzeltici eğer gerekiyorsa cerrahi dışı yöntemleri cerrahi dışı tedavilerden sonuç alınamıyorsa da cerrahi tedavilerle şeklinin düzeltilmesi gerçekten gereklidir. Ayak parmaklardaki eğirilik için ortopeti bölümünden randevu almak gerekmektedir.

Ortopedi bölümünün baktığı hastalar hangileri?

Vucudun eklem yerlerindeki ağrılar

Nemli havalarda hissedilen eklem ağrıları

Ayak bileği burkulmaları

Bacak Bel Boyun Fıtık Kalça ağrıları

Kas Kemik Kırıklar

Omurga Omuz Romatizma

Siyatik

Topuk dikeni

Bütün eklem ağrıları

Bağ kopmaları

Lif kopmaları

Kas ağrıları

Düşmelere bağlı kol ve bacak ağrıları