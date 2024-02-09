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Kadın - Aile Ayak nasırlarına bitkisel çözümler: Vatandaş tedirgin ama bu yeni fırsatlar doğurabilir! Değerli kılan ölçü
Kadın - Aile

Ayak nasırlarına bitkisel çözümler: Vatandaş tedirgin ama bu yeni fırsatlar doğurabilir! Değerli kılan ölçü

Yeniakit Publisher
2024-02-09 19:31:00 - 2024-02-09 19:37:17
Ayak nasırlarına bitkisel çözümler: Vatandaş tedirgin ama bu yeni fırsatlar doğurabilir! Değerli kılan ölçü

Nasırlı ayaklar birçok kişinin ortak sorunu olmaktadır. Yaz kış mutlaka ayaklarınıza gerekli bakımı uygulamalısınız. Aksi takdir de hiç de hoş görünmeyen nasırlı ayaklara sahip olabilirsiniz. İşte değerli kılan o çözümler...

Özellikle de kadınlar yaz aylarında nasırları yüzünden sandalet veya terlik giymekten çekinmektedir. Nasırlı ayaklarınız için birçok farklı doğal çözüm yolları mevcuttur. Farklı kürler yaparak bu dertten sizde rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

Ayak tabanındaki nasırlar ve sertlik çoğu kişiyi rahatsız etmektedir. Nasırları tedavi etmek için kimyasal içeren kremlere başvurmadan doğal çözüm yollarını denemeniz de fayda var. Hem sağlıklı hem de olumlu sonuçlar veren kürler ve bakım önerileri bulunmaktadır.

Ayak bakım önerilerinden birini sizler için yazacağız. Sıcak su dolu bir kabın içine tuz, sirke ve kabartma tozu ekleyiniz. Daha sonra ayaklarınızı içine sokarak 15 dakika bekletiniz. Bekledikten sonra çıkarıp hafif kuruladıktan sonra zeytinyağı ile hafif dokunuşlar yaparak masaj yapınız. Ardından çorabınızı giyerek rahat bir uyku uyuyabilirsiniz. Sabah kalktığınızda farkı kendinizde fark edeceksiniz.

Nasırlar için doğal çözüm yollarından biri de ayaklarınıza yatmadan önce vazelin ile masaj yapın. Daha sonra ise badem yağı sürüp çorap giyip yatın. Sabah kalktığınızda topuk taşı ile ayaklarınıza bakım yapın. Bu işlemi her gün tekrarlayın. Nasırlarınızın kaybolduğunu veya azaldığını göreceksiniz.

Doğal çözüm yolları ayaklarınızı nasırlardan kurtardığı gibi cildinize zarar vermediği içinde oldukça sağlıklı bir yöntemdir. Bu yöntemlerden biri de soğanı rendeleyip 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ile karıştırın. Bu karışımı ayaklarınıza uygulayıp sargı bezi ile sarıp, çorap giyip yatın. Sabah ılık su ile ayaklarınızı durulayın. Nasırlarınızdan kurtulmak için bu yöntemi her gece uygulayın.
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