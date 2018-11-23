Ayak mantarına sarımsak tentürü



Anadolu’da genellikle mantar tedavileri için sarımsak kullanıldığına sıkça şahit olunmuştur. Sağlığı tehlikeye atmadan ve herhangi bir yan etki riskinden uzak durularak uygulanacak kısa süreli sarımsak tedavisi yüzeysel hallerde tam bir iyileşme sağlarken, ciddi “ayak mantarı enfeksiyonlarında” 3-6 aylara varan ciddi rahatlamalar getirir. Size anlatacağımız yöntemden önce bir hekime görünmeli, önce onun tedavisini uygulamalısınız. Çaresizlik halinde halkımızın öteden beri uyguladığı bu metod belki ızdırabınızı giderebilir.

6-7 diş sarımsak alınarak içerisine az bir miktar tuz atılır ve dövülür.

İyice dövülmüş ve lapa kıvamına getirilmiş sarımsak bir boş cam şişe içerisine alınır.

Ardından üzerine az miktar tıbbî alkol ilave edilir.

Bu karışım 3-4 saat kadar bekletilir hatta ara ara sallanarak sarımsağın iyice tentürü çıkarılır.

Bu sürenin sonunda şişede biriken sıvı süzülerek başka bir şişe veya benzerine alınır. Ayak mantarı tentürünüz böylece hazır olur

Uygulama:

Öncelikle bu uygulamayı yatmadan önce yapmanız daha iyi olacaktır.

Ayağınızı ılık ve sabunlu suyla bir defa yıkayınız.



Daha sonra ayak mantarı için tentürün uygulanacağı yerlerdeki ölü derileri temizleyiniz. (Kıvrılmış bir bez parçasını ayak parmaklarınızın arasındaki ölü deriyi kaldırmada kullanabilirsiniz.)

Ayak parmaklarındaki ölü derinin temizlenmesinden sonra tentür bir pamuğa emdirilerek mantarın olduğu yerlere bu pamuk yerleştirilir. Bu işlem bütün enfeksiyon bölgeleri için uygulanır.

Ancak çok dikkat ediniz

Bu uygulanan pamuklar 2-3 saatten fazla ayakta bırakmayın. Ayrıca ayaklarınızı pamuklar alınır alınmaz güzelce ılık su ile yıkayınız.

Bu işlem 3-4 gün aralıklarla 15 gün boyunca sürdürülür. Ardından 2-3 ay kadar beklenir, şikayet tekrarlarsa aynı işlemler yenilenerek tedaviye devam edilir.

Bu illet bulaşıcı

Ayak mantarları genellikle parmak aralarında oluşan rahatsızlıklardır. Nadiren ağrılı olabilirler. Genellikle aşırı kaşıntı yaparlar. Özellikle ayak parmaklarının arasında koku ve beyaz döküntülerle kendilerini açığa vururlar. Sağlığı tehlikeye sokan ciddi faktörlerdendir.

Etkileri:

Ayakta döküntüye sebep olurlar.

Ayak kokusu yaparlar.

İleri derecede kaşınmalar deride tahrişe yol açar, huzursuz ederler.

Bazı vakalarda koku ve tahrişle birlikte alerjik reaksiyonlar da görülebilir.

Bulaşma Yolları:

Genellikle başkalarına ait terlik havlu vb. malzemelerin kullanımı veya toplu halde girilen ortak kullanıma açık havuzlar, saunalar ve hamamlar ve buna benzer "yalın ayak" dolaşılan yerlerden bulaşırlar. Sağlık açısından ayak mantarı enfeksiyonuna yakalanmamak için bu gibi yerlerden çıkışta mutlaka temiz su ve sabunla güzelce durulanılmalıdır.