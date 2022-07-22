Ayak mantarına ne iyi gelir? Ayak mantarı nasıl geçer?

Bir tür deri hastalığı olan ayak mantarı sıcak ve nemli ortamı sever. Mantar olan kişilerin eşyaları kullanıldığında da bulaşma ihtimali yüksektir. Çorap, terlik, ayakkabı, banyo zemini ve havlu gibi yerler mantarların oldukça hızlı bir şekilde bulaşacağı yerlerdir. Ayak mantarı kaşıntı, pişik, kötü koku, kanlı yara ve iltihaplanma olarak görülebilir.

Ayak mantarı nedir?

Ayaklarda kaşıntı ve parlak kırmızı döküntülere neden olan bir mantar enfeksiyonudur. Soyulma, kızarıklık, kaşınma, yanma, su toplama ve yaralara neden olur. Ayak mantar enfeksiyonu sık görülen ve aynı zamanda bulaşıcı olan bir deri hastalığıdır.

Ayak mantarının belirtileri nelerdir?

Kırmızı döküntü

Ayakta kaşıntı

Yanma hissi.

Kırık, pullu cilt.

Hoş olmayan koku.

Ayak tabanlarında kepeklenme.

Ayakta içi su toplamış yaralar.

Ayak mantarı neden olur?

- Ayağınızın çok terlemesi

- Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymek

- Islak zemine ayak basmak

- Halka açık spor merkezlerini kullanmak

- Kalabalık havuz kullanımı

- Banyo sonrası ayaklarınızı ve parmak aralarını iyice kurulamamak

- Ortak pedikür setiyle pedikür yaptırmak

Ayak mantarına iyi gelen şeyler nelerdir?

Elma sirkesi

Elma sirkesi asidik içeriği bakterileri öldürür.

Ayak mantarı en çabuk nasıl geçer?

Her akşam sadece ayaklarınız için kullanacağınız bir kabın içine 1 bardak elma sirkesi ve ayaklarınızı geçecek kadar su koyunuz. Suyun içinde 20 dakika kadar ayaklarınızı bekletiniz ve sonrasında temiz bir havlu ile ayaklarınızı kurulayınız. Elma sirkesi, bakterileri temizleyerek mantarı kısa sürede iyileştirecektir.

Pirinç unu ve elma sirkesi

Pirinç unu anti fungal özelliklere sahip olduğu için ayak mantarı tedavisinde etkili sonuçlar alınmasını sağlar. Biraz pirinç unu ile elma sirkesi hamur kıvamına gelinceye dek karıştırın daha sonra tırnaklara uygulayın ve bir süre beklettikten sonra durulayın. 2 hafta boyunca düzenli uygulayın.

Karbonat

Ayak mantarı için etkili özelliklere sahip karbonat içerdiği enzimler ile cilt yapısını besler ve yumuşatır. Yarım fincan suyun içerisine biraz karbonat ekleyip karıştırın. Mantarlı alana uygulayıp 10 dakika bekletin daha sonra ılık su ile durulayın. Her gün düzenli olarak yapmalısınız.

Kekik yağı ve zeytinyağı

Ağrı giderici, anti bakteriyel, anti viral, antiseptik, anti fungal ve anti paraziter özelliklere sahip olan kekik yağını ayak mantarı tedavisinde uygulayabilirsiniz.

Birkaç damla kekik yağı ile biraz zeytinyağı karıştırın. Karışımı etkilenen alanlara uygulayın ve 1 saat bekletildikten sonra alan su ile durulayın.

Ağız gargarası ve beyaz sirke

Ağız gargarası anti bakteriyel ve anti mikrobiyal özelliklere sahiptir. Beyaz sirke ve ağız gargarasını karıştırın elde edilen karışımı pamuk yardımıyla parmaklarınıza uygulayın yarım saat kadar bekletip ılık suyla durulayın. Etkili bir sonuç almak için haftada 2 kez yapabilirsiniz.

Kolonya ayak mantarına iyi gelir mi?

Ayak Mantarına Kolonya Sürülür Mü? Kolonyanın cildi tahriş edici bir etkisi vardır. Bununla birlikte ciltte kurumaya da neden olabilir. Bu nedenle ayak mantarına uygulamamakta fayda var.

Sarımsak ve zeytinyağı

Sarımsak antibiyotik özelliğinin yanı sıra anti bakteriyel özellikte içerir. Zeytinyağı içerisinde doğranmış sarımsak ekleyip kaynatın. Kaynayan karışımı süzün ve soğuması bekleyin. Soğuyan yağı pamuk yardımıyla mantarlı alana uygulayın bir süre sonra durulayın. Her gün düzenli olarak yapın.

Limon ve zeytinyağı

Limon suyu ve zeytinyağı karışımı ayak mantarı için farklı bir çözüm yoludur. Eşit miktarda limon suyu ile zeytinyağı karıştırın ve elde edilen karışımı tırnaklara pamuk yardımı ile uygulayın. Karışımı tırnaklarda bir süre beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

Lavanta yağı ve çay ağacı yağı

Antiseptik özellikler içeren lavanta yağı mantar tedavisinde kullanılabilir, mantarın yayılmasını engeller ve etkilerini azaltır.

5 damla lavanta yağı ve 5 damla çay ağacı yağını karıştırıp bir pamuk yardımıyla tırnaklarınıza uygulayın yaklaşık 10 dakika kadar bekletip ılık su ile durulayın. Günde 3 kez yapabilirsiniz.

Portakal yağı ve üzüm çekirdeği yağı

Hassas cilde sahip olanlar için üzüm çekirdeği yağı ile portakal yağı karıştırılarak kullanılabilir. Günde 2 ya da 3 kez uygulayın ve ılık su ile durulayın.

Beyaz sirke, çay ağacı yağı ve vicks

Sabah ve akşam olmak üzere her gün beyaz sirke ve çay ağacı yağı karışımını mantarlı bölgeye uygulayabilirsiniz. Ancak uygulama yapmadan hemen önce buhar uygulaması yapmak daha etkili sonuç verecektir. Bir tencerede su kaynatın ve suyu bir kaba boşaltıp içerisine vicks ekleyin, suyun buharını ayaklara temas ettirin.

Tuz ve beyaz sirke

Beyaz sirke ve tuz kullanımı tırnakların iyileşme sürecini hızlandırır. Beyaz sirke ve tuzu karıştırılarak doğrudan etkilenen bölgeye uygulayın, 5 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın. Her gün 2 kez yapabilirsiniz.

E vitamini yağı

E vitamini yağı cildin onarılma sürecini hızlandırdığı için mantar tedavisi için de kullanılır. E vitaminini mantarlı bölgeye doğrudan uygulayın ve biraz beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Her gün yapabilirsiniz.

Maya

Yaş maya uygulamasını yaparken öncelikle yıkayarak temizleyeceğiniz ayaklarınızı hazırlayacağınız karşımda yarım saat kadar bekletmeniz gerekir. Bir litre kadar ılık su içerisine ezerek dahil edeceğiniz bir paket yaş maya ayaklarınızdaki mikroorganizmaların ölmesine yardımcı olacaktır. Ayaklarınızın ölü deriden arınmasını da sağlayan uygulama tırnakların daha güzel ve parlak görünümüne de katkı sağlayacak.

Ayak mantarı bulaşıcı mı?

Ayak mantarları bulaşıcıdır ve ayakkabıların, çorapların veya terliklerin ikinci bir kişiyle paylaşılmasıyla, toplu kullanım alanları olan spor salonları, hamamlar ve yüzme havuzlarında yerlere çıplak ayakla basılmasıyla kolaylıkla bulaşabilir.

Bu sebeple sağlık açısından ayak mantarı enfeksiyonuna yakalanmamak için başkasına ait kişisel eşyaları kullanmamalısınız.

Ayakta mantarı nasıl önlenir?

- Ayaklarınızı her gün yıkayın

- Çoraplarınızı her gün değiştirin

- Pamuklu ve teri emen çoraplar giymeye özen gösterin

- Ortak kullanılan ıslak zeminlere çıplak ayakla basmayın

- Aile bireylerinizle ortak terlik ve havlu gibi kişisel eşya kullanmayın

- Ayaklarınızı banyo yaptıktan sonra havlu veya saç kurutma makinesiyle iyice kurutun

- Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymeyin

- Kendinize ait pedikür seti kullanın