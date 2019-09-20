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Ayak mantarı neden oluşur? Ayak mantarı bulaşıcı mı?

Birçok kişinin sorunu olan ayak mantarı, yeterince can sıkıcı bir sorun. Mantarın tekrar geri gelebilme olasılığı da bir o kadar korkutucu... Peki ama ayak mantarı nedir? Ayak mantarı bulaşıcı mıdır? Ayak mantarı neden oluşur? İşte bütün detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 17:38
Ayak mantarı neden oluşur? Ayak mantarı bulaşıcı mı?

Birçok kişinin sorunu olan ayak mantarı, yeterince can sıkıcı bir sorun. Mantarın tekrar geri gelebilme olasılığı da bir o kadar korkutucu... Peki ama ayak mantarı nedir? Ayak mantarı bulaşıcı mıdır? Ayak mantarı neden oluşur? İşte bütün detaylar...

Bu rahatsızlık adından da anlaşılacağı üzere mantarların sebep olduğu bir tür deri rahatsızlığıdır. Ciltte doğal olarak var olan zararsız mantarların birikmesi, ayak mantarının nedeni olabilir. Nemli ortamlar mantarın gelişmesine yardımcı olur, ki sık giyilen ayakkabılarda nem ve sıcaklık sıkça görülür. 

Ayakkabı içerisinde uzun süre kalan ayaklar, mantarların üremesi için oldukça elverişlidir. Dar ve kapalı ayakkabı kullanımı, ayakların aşırı terlemesi, yıkandıktan sonra ayakların kurulanmaması, uzun süre spor yapmak ve ayak yaralarına sahip olmak mantarlarların oluşumuna zemin hazırlar.
Ayak mantarları bulaşıcıdır ve ayakkabıların, çorapların veya terliklerin ikinci bir kişiyle paylaşılmasıyla, toplu kullanım alanları olan spor salonları, hamamlar ve yüzme havuzlarında yerlere çıplak ayakla basılmasıyla kolaylıkla bulaşabilir.

Ayak mantarının sebepleri nelerdir?

Ayak mantarının birçok sebebi olabilir. Sıcak ve nemli ortamları seven mantarlar, hızlıca üreyebilirler. Bu nedenle temizlenmemiş ve nemli-ıslak kalan eşyalarla temas etmemeye özen göstermek gerekir.

ayak mantarının sebepleri nelerdir?

  • Ayağın çok terlemesi
  • Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymek
  • Islak zemine ayak basmak
  • Halka açık spor merkezlerini kullanmak
  • Kalabalık havuz kullanımı
  • Banyo sonrası ayaklarınızı ve parmak aralarını iyice kurulamamak
  • Ortak pedikür setiyle pedikür yaptırmak
  • Mantarı olan bir kişinin eşyasıyla temas etmek

Ayak mantarının görsel belirtileri nelerdir?

  • Ayak parmakları arasında yarılmalar, iltihaplı görünüm ve soyulmalar,
  • Ayaklarda oldukça kaşıntılı, içi su dolu küçük kabartılar, kızarma ve bunu takip eden yaralar,
  • Ayak tabanında oluşan döküntüler, kepeklenme ve kızarmalar,
  • Ayak tırnaklarının kalınlaşması, tırnakların renginin değişmesi, takip eden süreçte tırnakların soyulması ve olası tırnak kaybı
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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:38
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  24. ayak mantarı sorunu
  25. Mantar nasıl teşhis edilir?
  26. Mantar nasıl tedavi edilir?
  27. Mantar nasıl önlenir?
  28. doğal mantar tedavisi
  29. doğal mantar geçirme yöntemleri
  30. mantar geçirmek için doğal yöntemler
  31. Ayak mantarının görsel belirtileri nelerdir?
  32. Ayak mantarının sebepleri nelerdir?
  33. ayak mantarı nedir?

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