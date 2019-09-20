Ayak mantarı neden oluşur? Ayak mantarı bulaşıcı mı?

Birçok kişinin sorunu olan ayak mantarı, yeterince can sıkıcı bir sorun. Mantarın tekrar geri gelebilme olasılığı da bir o kadar korkutucu... Peki ama ayak mantarı nedir? Ayak mantarı bulaşıcı mıdır? Ayak mantarı neden oluşur? İşte bütün detaylar...

Bu rahatsızlık adından da anlaşılacağı üzere mantarların sebep olduğu bir tür deri rahatsızlığıdır. Ciltte doğal olarak var olan zararsız mantarların birikmesi, ayak mantarının nedeni olabilir. Nemli ortamlar mantarın gelişmesine yardımcı olur, ki sık giyilen ayakkabılarda nem ve sıcaklık sıkça görülür.

Ayakkabı içerisinde uzun süre kalan ayaklar, mantarların üremesi için oldukça elverişlidir. Dar ve kapalı ayakkabı kullanımı, ayakların aşırı terlemesi, yıkandıktan sonra ayakların kurulanmaması, uzun süre spor yapmak ve ayak yaralarına sahip olmak mantarlarların oluşumuna zemin hazırlar.

Ayak mantarları bulaşıcıdır ve ayakkabıların, çorapların veya terliklerin ikinci bir kişiyle paylaşılmasıyla, toplu kullanım alanları olan spor salonları, hamamlar ve yüzme havuzlarında yerlere çıplak ayakla basılmasıyla kolaylıkla bulaşabilir.

Ayak mantarının sebepleri nelerdir?

Ayak mantarının birçok sebebi olabilir. Sıcak ve nemli ortamları seven mantarlar, hızlıca üreyebilirler. Bu nedenle temizlenmemiş ve nemli-ıslak kalan eşyalarla temas etmemeye özen göstermek gerekir.

Ayağın çok terlemesi

Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymek

Islak zemine ayak basmak

Halka açık spor merkezlerini kullanmak

Kalabalık havuz kullanımı

Banyo sonrası ayaklarınızı ve parmak aralarını iyice kurulamamak

Ortak pedikür setiyle pedikür yaptırmak

Mantarı olan bir kişinin eşyasıyla temas etmek

Ayak mantarının görsel belirtileri nelerdir?