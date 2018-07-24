Ayak kokusunu önlemek için neler yapmak gerekir?

Ayak kokusunu gidermek için öncelikle terlemeyi sağlayacak sıkı ayakkabılar giymekten kaçının. Derisi kalın olan ayakkabılar da terlemeyi sağlayabilir. Bu yüzden bu giyecekleri giymekten kaçının.

Ayak kokusu gidermek için ayakkabılarınıza geceden soda yani maden suyu dökebilirsiniz. Ertesi güne kadar bekleyin. Maden suyu kokuyu biraz olsun önleyecektir.

Vazelin ya da krem kullanmak da kokuyu bir parça olsun önlemeye yardımcı olacaktır.

Kokunun oluşmaması için ayak derinizde mantar oluşmamasına dikkat edin. Başkalarının ayakkabılarını giyerseniz mantar oluşma oranı yükselir. Bu nedenle başkalarının eşyalarını kullanmayın.

Çoraplarınızı değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sık sık çorap değiştirin. Çorap değiştirmek de ayak kokusuna çözüm olabilir.

Ayak kokusu önlemek için ayakkabılarınızın içine gece bir top naftalin koyun. Sabaha kadar naftalin ayakkabınızda dursun. Bu şekilde de ayak kokusunu önleyebilirsiniz.

Ayaklarınızda nasır varsa, duştan sonra deriniz yumuşakken nasır taşı ile ovun.

Uyumadan önce ayaklarınızı yıkayın ve talk pudrası ile güzelce pudralayın. Bu da terlemeyi ve dolayısıyla kokuyu önleyecektir.

Duş aldıktan sonra ayaklarınızı iyice kurulayın, nemli kalmasına izin vermeyin.

Ayakkabılarınızı çıkardıktan sonra güneşte bırakırsanız, güneş ayakkabılarınızda bakteri oluşmasını önleyecektir.

Ayakkabılarınıza kabartma tozu serpip bir gece bekletirseniz bu da önlemeye yardım edecektir. Ertesi gün bir bez ile ayakkabıları temizleyin.

Ayrıca bu istenmeyen kokuyu önlemek için terleyen bölgeler karbonat veya bebek pudrası ile silinebilir. Bir parça pamuğu karbonata batırın ve duştan sonra ayaklarınızı karbonat ile silin.

AYAK KOKUSUNA İYİ GELEN DOĞAL ÇÖZÜM!

Siyah çay demledikten sonra arta kalan çaya ayaklarınızı sokup 10 dakika kadar bekleyin. Daha sonra silin. Bu da başka bir yöntemdir.

Adaçayı yaprakları da kokuyu engeller. Bunun için adaçayı yapraklarını ezerek ayakkabınızın içine koyabilirsiniz.

Bir miktar suyun içine birkaç damla sirke dökün ve bu sirkeli su ile ayakkabılarınızı yıkayın. Bu şekilde de kokuyu önleyebilirsiniz.

Bir bardak kaynar su içine bir çay kaşığı tuz atın. Su soğuduktan sonra sabah ve akşamları ayaklarınızı bu su ile yıkayın.

Limon suyu ile terleyen ayaklarınızı ovabilirsiniz.

1 litre suya 2 yemek kaşığı sarı kantaron bitkisi atılır ve bu su ile terli ayaklar yıkanabilir.

AYAK KOKUSUNA KARŞI ELMA SİRKESİ!

Ayak kokusundan kurtulmanın bir yolu da elma sirkesidir. Leğene ayaklarınızın dayanabileceği sıcaklıkta sıcak su dökün. İçine 1,5 çay bardağı elma sirkesi ekleyin. 10-15 dakika ayaklarınızı bu suda bekletin. Sirke kokusunun geçmesi için ayaklarınızı sabunla güzelce yıkayın. 3-4 günde bir kez bu yöntemi tekrarlayabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI

Ayak kokusu nasıl geçer sorusunun cevaplarından biri de lavanta yağı kullanmaktır. Kullanma yöntemi ise oldukça basittir. Bir leğene bir miktar ılık su koyun. Suyun içine birkaç damla lavanta yağı damlatın. Ayaklarınızı 15-20 dakika boyunca bu suda tutun. 3 gün boyunca günde iki kez bunu tekrarlayın. Lavanta yağı ile ayak kokusunun önlenmesinin yanında ayaklardaki zararlı bakteriler de ölür.