Ayak kokusunu gidermenin doğal yolları nelerdir? Ayak kokusu nasıl geçer?

Ayak kokusu, uzun süre kapalı ve terli ortamda meydana gelir. Ayak kokusu, kişinin sosyal hayatını evliyse evlilik hayatına riske sokabilir. Ayak kokusunu gidermek isteyenler internette bu konuyla ilgili araştırmalar yapmakta. İşte “, Ayak kokusunu gidermenin doğal yolları nelerdir? Evde ayak kokusunu nasıl geçirebilirim?” sorusunun cevapları…

Ayak kokusunu gidermenin doğal yolları nelerdir?

Evde ayak kokusunu nasıl geçirebileceğiniz hakkında bilgileri sizin haberimizde derledik.

Üzüm sirkesi ile ayak kokusuna iyi gelir mi?

Ayaklarınızı hareket ettirebileceğiniz bir kovayı sıcak su ile doldurmalısınız. Daha sonra suyun içerisine yarım litre üzüm sirkesi koymalısınız. Bu su içinde yarım saat beklemek önemli olacaktır. İşlem haftada iki defa uygulanarak ayak kokusundan kurtulmanız mümkün olacaktır.

Ayak Temizliğinde nelere dikkat edilmeli?

Ayak kokusundan kurtulmanın en etkili yolu, ayakların temizliğidir. Bununla beraber giyilen çorapların temiz olması oldukça önemlidir. Temiz çorapların kullanımı ve ayakların her gün temizlenmesiyle ayak kokusundan kurtulmak mümkündür. Ayakların temiz olmasına rağmen önceden giyilen çorap, ayakların kokmasına neden olacaktır. Bu yüzden her zaman için temiz çoraplar, temiz ayaklara giyilmelidir. Ayakların temizlenmesiyle beraber ayaklar, kesinlikle çok iyi kurutulmalıdır.

Karbonat ayak kokusuna iyi gelir mi?

Ayak kokusunun sebeplerinden birisi olan ter adına pH dengesi, oldukça önemli bir konudur. Bu yüzden karbonat koku adına doğal bir çözüm olarak örnek verilebilir. Kova da su içerisine üç kaşık karbonat koyarak ayakları içinde bekletmek ve 10 gün boyunca bu işlemi uygulamak sorunuzu çözecektir. Eğer isterseniz karbonatı çorapların ve ayakkabının içerisine döküp giyebilirsiniz.

Ayakkabı ve çorap tercihinde dikkatli seçim yapılmalıdır…

Ayak kokusu, çoraptan ötürü de çıkabilmektedir. Çorabın üretildiği malzemeden ötürü de ayak kokusu çıkabilir. Naylon çoraplar, ayak kokusunun çıkmasında oldukça önemli bir etkendir. Doğal pamuktan üretilen çorapların kullanılması doğru bir seçim olabilir. Aynı ayakkabılar ise devamlı giyilmemelidir.

Pudra Kullanımı ayak kokusuna iyi gelir mi?

Ayak kokusuna sebep olan terin önlenebilmesi adına nemi emen özelliğe sahip pudranın kullanılması, koku ve terin oluşmasının önüne geçecektir.

Çay Kullanımı ayak kokusuna iyi gelir mi?

Çay içermiş olduğu maddelerden dolayı bakteri oluşmasını engelleyen doğal koku gidericidir. Ayaklarda yer alan ter bezleri ve gözenekleri küçültüp terlemeyi azaltacaktır.