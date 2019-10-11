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Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusundan kurtulmanın yolları

Ayak kokusu kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen problemlerden biridir. Özellikle ayak kokusu sorunu yaşayanlar misafirliğe gitmek istemezler. Siz de ayak kokusundan dert yanıyorsanız; bu adımları izlemelisiniz. İşte, “Ayak kokusu nasıl geçer?” sorusunun cevabı…

11 Ekim 2019 Cuma 22:36
Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusundan kurtulmanın yolları

Ayak kokusu kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen problemlerden biridir. Özellikle ayak kokusu sorunu yaşayanlar misafirliğe gitmek istemezler. Siz de ayak kokusundan dert yanıyorsanız; bu adımları izlemelisiniz. İşte, “Ayak kokusu nasıl geçer?” sorusunun cevabı…

Çoraplar önemli

Ayak kokusuna yol açan en önemli sorun tercih edilen çoraplardır. Ayaklarınız çok fazla terliyorsa kesinlikle pamuklu çorap tercih etmelisiniz. Pamuklu çoraplar teri emeceği için kokuyu ortadan kaldırır. Hatta gün içerisinde birkaç kez çoraplarınızı değiştirerek kokunun önüne geçebilirsiniz.

Ayakkabı tercihi

Ayaklarınızın kokmasını istemiyorsanız hava alan ürünler tercih etmelisiniz.

Her gün değiştirin

Her gün aynı ayakkabıyı tercih etmek kokunun en önemli sebeplerinden biridir. Bu nedenle her gün farklı bir ayakkabı giymek doğru olacaktır. Üst üste iki gün yerine gün aşırı aynı ayakkabıyı tercih etmeniz yeterli olacaktır.

Antibakteriyel tabanlık

Ayakkabılarınızın içerisine belli aralıkla değişen antibakteriyel tabanlıklar kullanmanız işinize bir hayli yarayacaktır.

Epsom tuzu masajı

Her gece ayaklarınızı epsom tuzlu ılık suda bir saat kadar tutabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 22:36
  1. Ayak kokusu nasıl geçer?
  2. Ayak kokusundan kurtulmanın yolları
  3. ayak kokusu çözüm

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