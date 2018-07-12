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Ayak ağrısına ne iyi gelir?

Hayat şartları, çalışma koşulları, gün boyu ayakta durmalar bir süre sonra ayak ağrısına sebep olur. Zaman geçtikçe bu ağrılar kişinin hayat standartını düşürmeye başlamaktadır.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:50
Ayak ağrısına ne iyi gelir?

Birçok hastalığın çözümünde etkili olan su ayak ağrılarını da azaltmaktadır. Eve geldiğinizde ayaklarınızı bir süre ılık daha sonra da soğuk suya koyarsanız şok etkisi yaratarak rahatlamanızı sağlayacaktır.

Eğer gün sonunda ayaklarınızda ağrıyı fazla hissederseniz ayaklarınızı kalp hizanıza kadar çekip 10 dakika bekleyin. Bu uygulama kan dolaşımını hızlandırarak sizi rahatlatacaktır.

Eğer bir süre sabit durmanız gerekiyorsa ayaklarınızın üzerine yükü sırayla vererek belli bir süre için dinlenmelerini sağlayın.

Çok ucuza kalitesiz ayakkabılar almak ve bunlarla yürümek ayaklarınıza yapacağınız en kötü şeylerden birisidir.

Bazen tırnaklarınızı yanlış kestiğiniz için de ayaklarınız ağrıyabilir. Ayak tırnaklarınızı düz kesmeye dikkat edin.

Limon birçok rahatsızlığa iyi gelen bir bitkidir. O an evde ayak ağrınıza iyi gelecek hiçbir şey bulamazsanız bir limonla ayaklarınızı ovabilirsiniz. Bu sizi rahatlatacaktır.

Limonla yaptığınız ovma işini zeytinyağıyla da yapabilirsiniz.

Diğer bir şifalı bitki ise ısırgan otudur. Isırgan otunu ıslatıp ayaklarınıza koyun ve bir çember yardımıyla sararak ısırgan otunun sabit kalmasını sağlayın. Bu şekilde yatmanız sabah kalktığınızda kendinizi daha iyi hissettirir.

Eğer yorgunluk sonucu ayaklarınız şiştiyse ve ağrıyorsa bir miktar suya birkaç bardak tuz atıp ayaklarınızı su içinde bir süre bekletin. Ayaklarınızdaki şişliği almaya yardımcı olacaktır.

Nanenin içinde bulunan mentol ayaklarınızdaki ağrıyı hafifletecektir. Bir miktar nane, su ve buzu aynı kaba koyup ayaklarınızı içine sokun. Nane ayaklarınızı ferahlatacaktır.

Eğer yaz ayındaysanız ve denize gitme imkanınız varsa ayaklarınızı bol bol kumda dolaştırın ve bol bol denize girin. Tuzlu deniz suyu ve içindeki mineraller ayaklarınıza iyi gelecektir.

Eve geldiğinizde ayaklarınızı yere koymak yerine uzatmak ayaklarınızın ağrısını hafifletecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:50
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